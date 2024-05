Aktien Wien Schluss - ATX tritt auf der Stelle Die Wiener Börse ist am Donnerstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Der ATX stieg um 0,02 Prozent auf 3651,78 Punkten. Der ATX Prime schloss ebenfalls mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 1830,55 Einheiten. Das Geschäft in Wien …