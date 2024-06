Zwar ist die Teuerungsrate in den vergangenen Monaten beinahe auf ein Normalmaß zurückgekommen, doch mit dem Beginn des Ukrainekrieges und weiteren geopolitischen Spannungen nimmt die Unsicherheit für die zukünftigen Staatsfinanzen zu. Vor allem in den USA steigen die Schulden immer schneller, was zu einem Kaufkraftverlust der Währung beiträgt. Aktuell liegt die US-Verschuldung bereits auf einem Rekordstand von 123 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Gold ist derzeit gefragt wie selten zuvor. Allein in den vergangenen 15 Jahren gab es eine ganze Reihe an Faktoren, die den Goldpreis in die Höhe trieben. Hier sind beispielsweise die expansiven geldpolitischen Maßnahmen der europäischen und amerikanischen Zentralbanken während und nach der Finanzkrise 2008 als auch verschiedene Wirtschaftsförderprogramme zu nennen. Auf sie folgte im Zuge der COVID-19-Pandemie ein starker Inflationsanstieg, der ebenfalls eine positive Goldpreisentwicklung begünstigte.

Goldminen-Aktien sind besonders volatil, weil ihre Gewinnentwicklung unter anderem an die Entwicklung der Edelmetallpreise gekoppelt ist. Während der Goldpreis bereits gestiegen ist, sind verschiedene Goldminen-Aktien der Entwicklung noch nicht gefolgt. Sie scheinen damit, wie die drei folgenden Beispiele zeigen, die hohen Goldpreise noch nicht eingepreist zu haben.

1. Newmont

Eines der größten Goldminen-Unternehmen der Welt ist Newmont. Es besitzt in Nord- und Südamerika, Afrika und Australien verschiedene Gold-, aber auch Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkminen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Carlin-Mine in Nevada (USA), die Boddington-Mine in Westaustralien und die Ahafo-Mine in Ghana.

Trotz des zyklischen Geschäfts weist Newmont mit 52,3 Prozent Eigenkapital eine solide Bilanz auf (Stand: Ende 2023). Der Umsatz ist zwischen 2014 und 2023 von 6.819 Millionen auf 11.812 Millionen US-Dollar gestiegen. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,66 ist die Aktie zudem nicht hoch bewertet (30.05.2024).

2. Barrick Gold

Barrick Gold folgt in der Liste der weltgrößten Goldproduzenten derzeit hinter Newmont auf Platz zwei. Das kanadische Unternehmen besitzt ebenfalls in Nord- und Südamerika, Afrika und Australien wichtige Gold- und Kupferminen, wobei es in geringeren Mengen auch Silber, Blei und Zink fördert.

Zu den wichtigsten Projekten gehören die Nevada-Gold-Minen (im Joint-Venture mit Newmont), die Pueblo-Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik und die Veladero-Mine in Argentinien.

Das Unternehmen besitzt mit 50,95 Prozent Eigenkapital (Stand: Ende 2023) ebenfalls eine solide Bilanz und konnte den Umsatz in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) von 10.239 Millionen auf 11.397 Millionen US-Dollar nur leicht verbessern. Dafür gelang ihm eine Profitabilitätssteigerung, sodass die EBIT-Marge in den letzten Jahren konstant zweistellig ausfiel. Auch diese Aktie ist mit KBV 1,27 nicht teuer (30.05.2024).

3. Agnico Eagle Mines

Eine dritte bedeutende Goldminen-Aktie ist Agnico Eagle Mines. Das kanadische Bergbauunternehmen wurde 1953 gegründet und ist hauptsächlich auf die Goldförderung spezialisiert.

Es besitzt in Kanada, Finnland, Mexiko, den USA und in Schweden verschiedene Projekte. Dabei zählen die LaRonde-, die Meadowbank- und die Meliadine-Minen in Kanada sowie die Kittilä-Mine in Finnland zu den bedeutendsten Förderstätten.

Das Unternehmen und seine Aktie entwickelten sich in den letzten Jahren besser als Newmont und Barrick Gold, weil das Management auf eine hohe Profitabilität Wert legt. So lag die Nettomarge beispielsweise 2023 bei 29,3 Prozent. Dafür ist die Aktie mit KBV 1,71 etwas teurer (30.05.2024). Mit 67,71 Prozent Eigenkapitalquote ist Afnico Eagle Mines ebenfalls solide aufgestellt (Stand: Ende 2023). Der Umsatz stieg zwischen 2014 und 2023 von 1.638 auf 6.627 Millionen US-Dollar.

Fazit

Die Aktien verschiedener bedeutender Goldminen-Betreiber sind zuletzt hinter der Goldpreisentwicklung zurückgeblieben. Sie könnten deshalb auch durch verschiedene Effizienzmaßnahmen zukünftig aufschließen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

