Tech-Aktien: Erste Risse - wehe, wenn Nvidia rutscht!

Nach einem schwachen US-BIP heute eine Art "verkehrte Welt": Tech-Aktien wie Nvidia auf der Verlierer-Seite, während die meisten anderen Aktien zulegen können. Das ist so ziemlich das Gegenteil der letzten Tage und Wochen. Tech-Aktien unter Druck aufgrund erster Zweifel an der KI-Euphorie, nachdem Salesforce heute abstürzt. Heute nachbörslich meldet Dell seine Zahlen - die Dell-Aktie lief seit Jahresbeginn sogar noch etwas besser als die Nvidia-Aktie, die heute auch leicht verliert. Wenn aber Nvidia ins Rutschen kommt, wird es für Tech-Aktien schwierig. Morgen entscheidend die PCE-Inflations-Daten - die Märkte hoffen auf eine niedrigere Zahl, damit in diesem Jahr die Fed die Zinsen vielleicht doch noch senken kann..

Hinweise aus Video: