Das Vertrauen der europäischen Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden in die Wirtschaft erreicht den höchsten Stand seit Mai 2022

Geschäftsführer befürchten, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Europa und China weiter verschlechtern werden, was auf mehrere Reibungspunkte zurückzuführen ist

weiter verschlechtern werden, was auf mehrere Reibungspunkte zurückzuführen ist Geschäftsführer sind sich darüber im Klaren, was die neue EU-Führung tun sollte, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen

Europas Staats- und Regierungschefs tun nicht genug, um die Verteidigungsfähigkeit zu verbessern

BRÜSSEL, 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das Vertrauen in die Wirtschaft der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden vieler der größten europäischen Unternehmen steigt auf den höchsten Stand seit Mai 2022. Und dennoch beurteilen die Branchenführer die Geschäftsaussichten ihrer Unternehmen außerhalb Europas deutlich positiver als innerhalb.

The Conference Board Measure of CEO Confidence für Europe von ERT befragt Mitglieder des European Round Table for Industry (ERT) – die Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden einiger der bekanntesten europäischen Industrie- und Technologieunternehmen mit weltweiten Niederlassungen. In dieser 14. Ausgabe der halbjährlichen Umfrage wurde die Stimmung unter den Unternehmensleitern zu Themen wie den Wirtschaftsaussichten, Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit Europas und den Beziehungen zwischen Europa und China ermittelt.

Insgesamt verbesserte sich das Vertrauen in die Wirtschaft (auf einer Skala von 0 bis 100) von einem relativ pessimistischen Wert von 42 vor sechs Monaten auf einen vorsichtig optimistischen Wert von 58 in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Der Anstieg des Vertrauens ist in erster Linie auf die Verbesserung der Stimmung hinsichtlich der kurzfristigen wirtschaftlichen Bedingungen zurückzuführen.

Dr. Ilham Kadri, Geschäftsführer von Syensqo und Vorsitzender des ERT-Ausschusses für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation kommentierte „Die Erwartungen scheinen sich an die schwierigeren neuen Realitäten in Europa angepasst zu haben, und auf dieser Grundlage sehen wir einen Aufschwung des Vertrauens. Aber wir müssen diesen Aufschwung als das sehen, was er ist: Die Führungskräfte sind optimistisch, was die Investitionen und die Beschäftigung in ihren Unternehmen außerhalb Europas angeht – aber innerhalb Europas sind die Erwartungen viel weniger positiv."