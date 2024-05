LEWES, Del., 30. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Airalo gab heute bekannt, dass es die Marke von 10 Millionen Nutzern überschritten hat und damit seine Position als weltweit größter eSIM-Marktplatz unterstreicht. Parallel zu diesem Erfolg präsentierte das Technologieunternehmen stolz seine neueste Innovation, Airalo Partners, eine umfassende B2B- und B2B2C-Plattform für Reisebüros, Wiederverkäufer und Unternehmen weltweit.

Dieser Meilenstein etabliert Airalo weiter als die bevorzugte Konnektivitätslösung für internationale Reisende. Die mehr als 10 Millionen Nutzer von Airalo kommen aus über 230 Ländern und Regionen weltweit und können die Dienste in 53 Sprachen nutzen. Airalo ist die Nummer 1 unter den Reise-Apps in den mobilen App-Stores mehrerer Länder, was seine globale Attraktivität bestätigt.