Boston (ots/PRNewswire) - Chloris Geospatial, das führende

Technologieunternehmen zur Messung von Waldkohlenstoff aus dem Weltraum, begrüßt

die Cisco Foundation und NextSTEP als Investoren. Die beiden Neuzugänge gesellen

sich zu den bestehenden Investoren AXA IM Alts, Orbia Ventures, At One Ventures

und Counteract in einer neuen Finanzierungsrunde, die den weiteren Ausbau der

Mission von Chloris unterstützen wird.



Der Schutz und die Wiederherstellung der Wälder sind wichtige Lösungen für den

Klimawandel und die Krise der biologischen Vielfalt und ein notwendiges

Instrument, um die Weltwirtschaft bis 2050 auf ein Netto-Null-Emissionsniveau zu

lenken. Mithilfe der Überwachungstechnologien von Chloris können diese Lösungen

skaliert werden, da sie eine verlässliche Bewertung ihrer Auswirkungen vor Ort

ermöglichen.







Alessandro Baccini, entwickelte Technologie von Chloris liefert zuverlässige

jährliche Schätzungen der Biomassedichte und quantifiziert den

Waldkohlenstoffbestand und dessen Veränderung für jedes beliebige Gebiet, indem

sie Erdbeobachtungsdaten, proprietäre Sensorfusion und maschinelle

Lernalgorithmen nutzt. Die Technologie von Chloris versetzt Regierungen,

Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen, indigene Völker und lokale

Gemeinschaften in die Lage, die gesamte Biomasse-Dynamik - einschließlich

derjenigen, die durch Abholzung, Degradierung und Wachstum von Bäumen entsteht -

vom Feld bis zum kontinentalen Maßstab zu verfolgen und die Auswirkungen ihrer

Waldkohlenstoffprojekte und Lieferketten zu verstehen.



Durch die neue Finanzierungsrunde wird Chloris den sich entwickelnden

Bedürfnissen des Marktes gerecht werden können. Gleichzeitig wird das weitere

kommerzielle Wachstum erleichtert und Chloris stärkt seine Position als

vertrauenswürdigster Name in der Fernerkundung für die Kohlenstoffbilanzierung

von Wäldern.



"Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung durch unsere bestehenden

Investoren und heißen die Cisco Foundation und NextSTEP herzlich willkommen", so

Marco Albani, Mitbegründer und Geschäftsführer von Chloris. "Diese Investition

bestätigt das Vertrauen unserer Investoren und ihr Engagement für unsere

Aufgabe, hochintegrierte Daten über die Auswirkungen von Natur und Klimaschutz

zu liefern.



Chloris gab heute außerdem bekannt, dass Adam Gibbon, Leiter für Naturkapital

bei AXA IM Alts, dem Vorstand beigetreten ist.



"Wir sind der Meinung, dass die Technologie von Chloris einen Sprung nach vorn

bedeutet, da sie die Messung von Waldbiomasse in einem bisher unerreichten

Umfang, mit einer bisher unerreichten Geschwindigkeit und Genauigkeit Seite 2 ► Seite 1 von 3



