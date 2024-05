Ursache der horrenden Kursverluste waren schwächer als erwartete Quartalszahlen. Neben dem Umsatz unter der Analystenprognose sorgte vor allem der schwache Ausblick für Entsetzen unter den Anlegern: Die KI-Welle scheint trotz der Dienstleistungsplattform Einstein an Salesforce vorüberzugehen.

Es war ein Crash historischen Ausmaßes: Mit einem Verlust von 19,7 Prozent gab die Aktie von Salesforce , einem der Schwergewichte im Dow-Jones-Index , so stark nach wie seit der großen Finanzkrise 2008 nicht mehr.

Salesforce crasht – Erinnerungen an große Finanzkrise 2008

Aktienvergütungen außer Kontrolle

Schon vor dem am Mittwochabend veröffentlichten Geschäftsbericht war die Aktie seit dem Jahreswechsel ein Underperformer. Mit ein Grund hierfür dürfte neben dem sich schon seit geraumer Zeit abschwächenden Umsatzwachstum auch die hohen Aktienvergütungen gewesen sein. Diese betrugen allein im vergangenen Jahr knapp 2,8 Milliarden US-Dollar.

Nach dem katastrophalen Handelsverlauf am Donnerstag ist Salesforce endgültig abgehängt: Während der Gesamtmarktindex S&P 500 in den vergangenen 12 Monaten um beeindruckende 26 Prozent zugelegt hat, steht bei Salesforce nur noch ein Plus von einem Prozent zu Buche.

Analysten nehmen Aktie in Schutz, halten an Kaufempfehlungen fest

An der Wall Street bemühten sich Analysten rasch um Schadensbegrenzung und verteidigten die Aktie gegen die hohen Abgaben. Um Kurszielsenkungen kamen die Experten angesichts der schwachen Guidance aber nicht herum:

Die japanische Investmentbank Mizuho kappte ihr Kursziel von 345 auf 300 US-Dollar, an seiner Kaufempfehlung hielt Analyst Gregg Moskowitz aber fest. Er ist der Überzeugung, dass Salesforce weiter gut positioniert ist, seine Kundenbasis bei der digitalen Transformation zu begleiten, auch wenn sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld für das Unternehmen eingetrübt habe.

An einem etwas höheren Kursziel hält man bei Morgan Stanley fest. Die US-Investmentbank senkte ihr Kursziel von 350 auf 320 US-Dollar. Experte Keith Weiss, der laut des Analysteninformationsportals TipRanks mit einer Trefferquote von 64 Prozent zu den zuverlässigsten Experten überhaupt gehört, hält an seiner Kaufempfehlung aber ebenfalls fest.

Er gestand zwar ein, dass die schwachen Zahlen die Geduld der Anleger auf die Probe stellen dürfte. Gleichzeitig verwies er darauf, dass der gegenwärtige Aktienkurs in keiner Weise die durch generative Künstliche Intelligenz entstehenden Möglichkeiten abbilden würde.

"Wir halten daran fest, generative künstliche Intelligenz als Rückenwind für Salesforce zu betrachten. Deren Erträge dürften sich ab dem Kalenderjahr 2025 zeigen, auf diesem Niveau [der Aktie] repräsentiert generative Intelligenz eine Call-Option."

Noch deutlich optimistischer ist man beim Research-Haus Jefferies: Hier wurde das Kursziel um überschaubare 10 US-Dollar von 360 auf 350 US-Dollar reduziert. Der Fokus liege laut Analyst Brent Till nun auf profitablem Wachstum und dem freien Cashflow.

"Trotz des kurzfristigen Gegenwinds bei der Nachfrage glauben wir daran, dass Salesforce seine Margen weiter expandieren und die Lücke zu seinen Mitbewerbern, deren Margen im hohen 30-Prozent-Bereich liegen, schließen kann" gab der Analyst zu bedenken und bekräftigte damit seine Kaufempfehlung.

Den Rotstift bei ihren Kurszielen setzten darüber hinaus auch die Experten von Goldman Sachs, der Citi, Wells Fargo, UBS und Oppenheimer ein, deren Kursziele zwischen 250 und 300 US-Dollar liegen. Damit sind die Einschätzungen hinsichtlich des fairen Wertes der Aktie deutlich gesunken.

Fazit: Zweckoptimismus, Aktie mit weiterem Abwärtspotenzial

Trotz der schwachen Quartalszahlen und des ernüchternden Ausblicks halten viele Wall-Street-Analysten an ihren Kaufempfehlungen für die Aktie von Salesforce fest. Um Kurszielsenkungen sind die Experten allerdings nicht vorbeigekommen, sodass der faire Wert der Aktie nun als deutlich niedriger eingeschätzt wird.

Gegenwärtig ist Salesforce mit 27,4-fachen seiner für dieses Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt zwar um 40 Prozent unter dem historischen Durchschnitt der Aktie, aber weiter deutlich über dem Branchendurchschnitt von etwa 23.

Angesichts des zunehmend schwachen Umsatzwachstums ist eine Bewertung im niedrigen 20er-Bereich allerdings gerechtfertigt. Das bedeutet, dass die Aktie nach dem Crash vom Donnerstag sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive vor weiteren Verlusten stehen könnte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion