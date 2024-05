Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die von globalen Influencern

zusammengestellte Playlist "Optimism your feed" ermöglicht es Nutzern, sich mit

optimistischen und inspirierenden Inhalten in ihren Social Media Feeds zu

beschäftigen



LG Electronics (LG) startete heute eine globale Kampagne mit dem Titel "Optimism

your feed". Sie soll Nutzern helfen, mehr Optimismus in ihre sozialen Medien zu

bringen, indem sie sie auffordert, sich proaktiv mit positiven und

inspirierenden Inhalten in ihren Feeds zu beschäftigen.





"Als kundenorientierte Marke ist LG ein leidenschaftlicher Verfechter desOptimismus. Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen positiv zu verändern,indem wir sowohl online als auch in der realen Welt bewusst positive Aktivitätenumsetzen", sagte Kim Hyo-eun, Vizepräsidentin und Leiterin der Abteilung fürMarkenmanagement von LG. "Auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz bleibtLG seinem Versprechen "Life's Good" treu. Wir werden weiterhin das Leben unsererKunden mit einem menschenzentrierten Ansatz verbessern und die Hoffnung auf einebessere Zukunft fördern."Eine neue, von LG in Auftrag gegebene weltweite Umfrage ergab, dass die sozialenMedien sowohl eine Quelle der Angst als auch ein Ort sind, an dem MenschenUnterhaltung suchen, mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben und sich überNachrichten und aktuelle Ereignisse informieren. Laut der Umfrage gibt fast dieHälfte der Befragten (45 %) an, dass ihre Social-Media-Feeds ebenso vielenegative wie positive oder mehr negative Inhalte enthalten. Einer von vierBefragten (28 %) gab an, dass negative Inhalte in ihren sozialen Medien ihreÄngste verstärkt haben und einer von fünf (20 %) sagte, dass sie dadurchunglücklich geworden sind. Weitere Studien (https://hbswk.hbs.edu/item/hate-spreads-faster-on-twitter-evidence-from-44-news-outlets) deuten ebenfalls daraufhin, dass Algorithmen häufig negative und nischenbezogene Gespräche fördern.In der weltweiten Umfrage wurde versucht, die Auslöser zu verstehen, die dieFunktionsweise der Algorithmen beeinflussen, und herauszufinden, wie man denAnteil positiver Inhalte in seinem Feed erhöhen kann. Das Ergebnis ist diePlaylist "Optimism your feed" mit Originalinhalten, die bei Interaktionoptimistischere Inhalte in den Feed ziehen.* "Optimism your feed" ist Teil derglobalen LG-Kampagne Life's Good (https://www.lgnewsroom.com/2023/08/lg-launches-lifes-good-campaign-spreading-a-message-of-optimism-to-customers-worldwide/) ,die letztes Jahr eingeführt wurde, um Menschen zu inspirieren und zu ermutigen,das Leben mit einer optimistischen Einstellung anzugehen.Die Playlist "Optimism your feed" wurde in Zusammenarbeit mit globalen