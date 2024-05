Die Verkaufszahlen von Luxusautobauer Porsche in China sind dramatisch gesunken, was bei den lokalen Porsche-Händlern in China zu großem Unmut führt. Gemeinsam strebe man eine effektive Anpassung an Marktveränderungen an, einschließlich der Geschäftspolitik, des Kundendienstes und der Elektrifizierungsstrategie, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr fielen Porsches Verkäufe in China um 15 Prozent auf 79.283 Einheiten, während die globalen Verkäufe um 3,3 Prozent auf 320.221 Fahrzeuge gestiegen sind. Besonders der nordamerikanische und europäische Markt verzeichneten Zuwächse. Im ersten Quartal dieses Jahres verkaufte Porsche in China nur 16.340 Einheiten, ein Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr.