MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Sponsorendeal BVB-Rheinmetall:

"Beim Champions-League-Finale am Samstag werden die Schwarz-Gelben nicht mit einem Panzer auf der Brust einlaufen. Dennoch ist die Aufregung über den Deal zwischen Borussia Dortmund und Rheinmetall verständlich. Immerhin steht Fußball auch für Kameradschaft und friedliches Miteinander. Rüstungskonzerne wie Rheinmetall verdienen ihr Geld mit todbringenden Produkten. Dass die Düsseldorfer jetzt via BVB den Weg ins Rampenlicht suchen, zeigt das neue Selbstbewusstsein der Branche. Es ist eine Facette der "Zeitenwende". (...) Rheinmetalls Großeinstieg ins Sport-Sponsoring passt deshalb in diese unfriedliche Zeit."/yyzz/DP/he