"Zu beurteilen, ob das Partyvolk wohlstandsverwahrlost ist, ob der Alkohol die Sinne vernebelte oder die schwere Kindheit zwischen Internat und Scheckkarte Schuld trägt, ist nicht unser aller Aufgabe, sondern die der Richter. Was man aber mit solchen teils abgedrifteten Dauerdebatten und Rufen nach hohen Strafen schafft: Wenn diese Diskussion nun Maß und Mitte verliert, wenn sich der Eindruck in den Gemütern verfestigt, der Staat würde mit zweierlei Maß bei Verstößen verschiedener Gruppen im Lande handeln, wenn gar Sozialneid in die Debatte um Recht und Gerechtigkeit eindringt, wenn statt kühler Sachbehandlung moralisierender Eifer Einzug hält, dann trägt dies zur weiteren Spaltung dieses Landes bei. Dann wird die Gruppe, die sich von "der Politik" sowieso schon entfernt hat und nicht wahrgenommen fühlt, noch größer. Das macht es nicht besser, sondern das befeuert eine Tendenz, die Sorgen bereiten sollte."/yyzz/DP/he