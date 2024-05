KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Ukraine:



"Angesichts der russischen Offensive nördlich der Großstadt Charkiw mutet die neue Waffen-Debatte im Westen akademisch an. Völkerrechtsexperten haben bereits klargestellt, dass sich die Ukraine mit westlichen Geschossen gegen russische Militärziele jenseits der Grenze wehren darf. Leider hat Olaf Scholz - wie so oft - nicht den Schneid, sich in der Sache klar auf die ukrainische Seite zu stellen. Stattdessen laviert er und äußert sich wie das antike Orakel von Delphi, dessen Sprüche man so oder anders deuten konnte. Dabei würde der Kanzler, der immer auf die Haltung der Amerikaner schielt, dort grünes Licht für einen fälligen Kurswechsel erkennen können. Zurzeit wendet sich das Blatt gegen die Ukraine. Nur entschlossenes Handeln kann Schlimmeres verhindern."/yyzz/DP/he