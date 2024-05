MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wahl in Südafrika:

"Obwohl der Verlust der absoluten Mehrheit für den ANC ein Novum darstellt, kehrt damit in Südafrika auch ein Stück demokratische Normalität ein. Es besteht kein Anspruch auf fortdauernde Wahlsiege. Denn der von Nelson Mandela ererbte Bonus der einstigen Befreiungsorganisation ist 30 Jahre nach Ende der Apartheid endgültig aufgebraucht. Südafrika hat immense Sorgen mit der sozialen Teilung, vor allem immer noch zwischen Schwarz und Weiß, hoher Arbeitslosigkeit und jammervoller Infrastruktur. Korruption und Inkompetenz haben ein Übriges getan, das Vertrauen in die ANC-Führung zu erschüttern. Doch Südafrika ist nicht irgendwer auf dem Kontinent und in dieser Welt. Das Land am Kap gehört zur aufstrebenden BRICS-Gruppe. Deren eigene, für den Westen mitunter unbequeme Stimme zählt. Was Afrikas zweitgrößte Volkswirtschaft überhaupt nicht gebrauchen könnte, wären innenpolitische Erschütterungen nach der Wahl."