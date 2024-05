MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Dax -Konzerne erwirtschaften rund 80 Prozent ihrer Umsätze im Ausland, aber das spiegelt sich der Unternehmensberatung Russell Reynolds zufolge in den Aufsichtsräten immer weniger wider: "Der Ausländeranteil liegt seit Jahren bei rund einem Drittel und ist nun das zweite Jahr in Folge rückläufig", teilten die Personalberater am Freitag mit.

Die Internationalisierung der Aufsichtsräte in den 40 größten Aktiengesellschaften nehme ab, obwohl ihr Geschäft immer globaler werde. Die von Russell Reynolds befragten ausländischen Aufsichtsräte bemängelten am häufigsten, dass sie kaum Einfluss auf die Strategie eines Unternehmens nehmen können. "Das frustriert besonders Aufsichtsratsmitglieder aus dem anglo-amerikanischen Raum", stellten die Berater fest.