BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat vor der Europawahl zu einer ehrgeizigeren Klimapolitik aufgerufen und vor einem Erstarken rechter Parteien gewarnt. "Um eine Chance zu haben, die rasenden Klimakatastrophen einzuholen, muss die EU-Klimapolitik noch konsequenter werden", sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das geht nur mit einer starken Demokratie, gesellschaftlichem Frieden und Zusammenhalt. All das will der rechte Rand vernichten." Die anstehende Europawahl sei historisch und entscheide über die Zukunft.

Die Bewegung Fridays for Future will an diesem Freitag in mehr als 100 Städten in Deutschland für Klimaschutz und Demokratie demonstrieren. Auch in anderen europäischen Ländern sind vor der EU-Wahl Proteste geplant. Neubauer zeigte sich besorgt über Gespräche Konservativer "mit italienischen Faschisten" auf EU-Ebene.