SINGAPUR (dpa-AFX) - Im Machtkampf zwischen den Supermächten USA und China sind US-Angaben zufolge an diesem Wochenende direkte Gespräche zwischen den Verteidigungsministern beider Länder geplant. Das Treffen soll im Rahmen der dreitägigen Sicherheitskonferenz Shangri-La Dialog in Singapur stattfinden, an der sowohl der chinesische Verteidigungsminister Dong Jun als auch sein US-Amtskollege Lloyd Austin teilnehmen - jedoch bestätigte Peking entsprechende Berichte bisher nicht.

An der dreitägigen Konferenz in der südostasiatischen Wirtschaftsmetropole, die am Freitag startete, diskutieren Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt über die aktuellen Krisenherde und Bedrohungslagen der Welt. Auch Themen wie Künstliche Intelligenz, Cyber-Abwehr und künftige Arten der Kriegsführung sollen besprochen werden.