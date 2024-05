Aktivität in Chinas Industrie im Mai unerwartet zurückgegangen In Chinas produzierendem Gewerbe hat sich die Stimmung im Mai unerwartet verschlechtert. Wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte, ergab der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Branche einen Wert von 49,5 Punkten. Damit lag der Wert unter …