FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit kleinen Verlusten in den letzten Handelstag im Mai starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,1 Prozent niedriger auf 18 480 Punkte.

Trotz des jüngsten Rückschlags von seinem Rekordhoch bei 18 892 Punkten hat sich die alte Börsenregel "Sell in may and go away" für die Anleger bis dato nicht ausgezahlt. Mit einem Plus von über 3 Prozent war der Mai ein guter Monat für den Dax. Zwischenzeitlich hatte er ja sogar über fünf Prozent zugelegt, bevor sich die Zinssorgen der Anleger wieder stärker bemerkbar machten.