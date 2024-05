DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund tritt im Champions-League-Finale laut BVB-Chef Hans-Joachim Watzke in einem "der größten Spiele der langen Vereinsgeschichte" an. Weil Gegner Real Madrid "der größte und erfolgreichste Club der Welt ist - und der Club mit der größten Strahlkraft, das muss man ohne Neid so sagen", sagte Watzke (64) vor dem Endspiel am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in London der "Bild"-Zeitung.

Der spanische Meister sei der klare Favorit, aber in dieser Ausgangslage fühle sich Dortmund wohl. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic könne "in einem Spiel immer etwas Außergewöhnliches schaffen können", sagte Watzke. "Der BVB hat in seiner DNA, dass wir gegen besonders starke Gegner auch in der Regel Herausragendes leisten - speziell international."