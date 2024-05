Nach einem Rekordhoch bei 184,48 Euro Ende März dieses Jahres erreichte SAP ihr mittelfristiges Kursziel um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement und schlug an dieser Stelle zunächst eine gesunde Konsolidierung in Form einer Seitwärtsbewegung ein. Nach einem abgebrochenen Anlauf auf das Rekordhoch gegen Ende Mai setzt sich aktuell zunehmend ein potenzielles Doppelhoch oder zumindest ein breiterer Abwärtstrend durch. Entsprechend kann diese Entwicklung für den Aufbau von neuerlichen Positionen genutzt werden, an dieser Stelle auf der Unterseite bei Unterschreiten des 200-Tage-Durchschnitts von 167,41 Euro. Demnach wären Abschläge auf 160,44 Euro zu erwarten, darunter könnte SAP sogar den mittelfristigen Aufwärtstrend bestehend seit 2022 bei 156,14 Euro ansteuern. Auf der Oberseite bestehen zwar durch die zu Donnerstag gerissene Kurslücke gewisse Anstiegschancen, für einen echten Befreiungsschlag müssten jedoch Notierungen weit oberhalb von 180,00 Euro zustande kommen.

Trading-Strategie: