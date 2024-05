Nachdem der Wert EUR/USD einen seit Anfang dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend durch einen Kursanstieg über die Marke von 1,0800 US-Dollar Mitte Mai beendet hatte, konnte der Wert an eine erste Hürde verlaufend um 1,0880 US-Dollar zulegen. Seit zwei Wochen steckt der Wert in einem untergeordneten Abwärtstrend und damit einer mutmaßlich bullischen Flagge mit einem markanten Support bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt fest. Bullen und Bären liefern sich in diesem Bereich einen erbitterten Kampf um ihre Position und sorgen hierdurch für erhöhte Volatilität. Dennoch kann das aktuelle Kursgeschehen noch als bullisch interpretiert werden.

EMA 200 muss halten