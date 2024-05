In Deutschland sind die Preise im Mai auf der für die EZB relevanten HVPI-Basis um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Dabei haben die Preise gegenüber dem Vorjahr um plus 2,8 Prozent zugelegt und lagen leicht über der vorherigen Prognose von 2,7 Prozent. Weiterhin gilt eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank EZB im Juni allerdings so gut wie sicher, obwohl die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittelpreise weiter bei 3,0 Prozent und damit über dem selbst gesteckten EZB-Ziel von 2,0 Prozent verharrt.

Unterdessen ist der DAX auf Tauchstation übergegangen und hat sich im Donnerstagshandel auf 18.400 Punkte abgesetzt. Zwar versucht das Barometer in diesem Bereich nun eine technische Gegenbewegung zu vollziehen, allerdings sprechen die Kursmuster der letzten zwei Wochen für weitere Abgabebereitschaft zumindest in den Bereich von 18.200 Zählern. Gut möglich, dass ab dieser Stelle wieder steigende Notierungen einsetzen und den Sell-Off ein Stück weit zur Oberseite korrigieren. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Tagesschlusskurs oberhalb des Dienstagshochs von 18.855 Punkten zustande kommen, damit die Chance auf einen Anstieg auf 19.000 Punkte gewahrt bleibt. Diese Möglichkeit bleibt aber weiterhin bestehen, da die vorliegenden Kursmuster keine größere Trendwende anzeigen.