Vancouver, Kanada - 29. Mai 2024 / IRW-Press / Turnium Technology Group Inc. (TSXV: TTGI) (FWB: E48) („Turnium“ oder „das Unternehmen“), ein Branchenführer im Bereich Cloud-nativen SD-WAN-Lösungen, der sich auf die Verbesserung der Anwendungsleistung für Unternehmen mit sicherer und geschützter Multi-Site-Konnektivität ohne die Belastung durch teure dedizierte Bandbreite und Hardware konzentriert, gibt seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt. Alle Finanzinformationen sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders gekennzeichnet.

Der Chairman von Turnium, Ralph Garcea, erklärte: „Ich freue mich, berichten zu können, dass Turnium gut aufgestellt ist, sein Ziel eines positiven Cashflows im Geschäftsjahr 2024 zu erreichen. Wir bauen unser Geschäft weiterhin organisch aus, indem wir neue globale Vertriebspartner hinzugewinnen und unsere monatlichen wiederkehrenden Einnahmen (MRR) steigern. Auch unsere Bemühungen, unser organisches Wachstum durch wertsteigernde Akquisitionen zu ergänzen, haben hohe Priorität. Wir machen weiterhin Fortschritte bei unseren Bemühungen im Bereich M&A, insbesondere im Hinblick auf den erwarteten Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb von Claratti Limited. Darüber hinaus hat das Turnium-Team zahlreiche Aktien-für-Schulden-Transaktionen ausgehandelt und durchgeführt, wodurch wir das Eigenkapital erhalten haben und unsere Bilanz von Altschulden bereinigen konnten.“

Die konsolidierten Finanzberichte und die Management Discussion and Analysis („MD&A“) für das zweite Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. März 2024 endete, sind auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar.

Highlights des zweiten Quartals 2024:

- Der Umsatz stieg auf 1,37 Mio. Dollar, was einem Anstieg von 7,0 % gegenüber 1,28 Mio. Dollar im Vorquartal und von 15,1 % gegenüber 1,19 Mio. Dollar im Vorjahr entspricht;

- Die Bruttomarge stieg auf 0,99 Mio. Dollar, verglichen mit 0,89 Mio. Dollar im Vorquartal und 0,88 Mio. Dollar im Vorjahr;

- Die Gesamtausgaben sanken auf 1,37 Mio. Dollar, verglichen mit 1,50 Mio. Dollar im Vorquartal und 2,08 Mio. Dollar im Vorjahr;

- Der Nettoverlust verringerte sich auf -0,40 Mio. Dollar, verglichen mit -0,62 Mio. Dollar im Vorquartal und -1,20 Mio. Dollar im Vorjahresquartal;

- Das bereinigte EBITDA(1) verringerte sich auf 0,04 Mio. Dollar, verglichen mit 0,35 Mio. Dollar im Vorquartal und 0,98 Mio. Dollar im Vorjahresquartal;

- Die Anzahl der ausstehenden Stammaktien (unverwässert) betrug am Ende des zweiten Quartals 2024 104.605.243. Die aktuellen ausstehenden Aktien beliefen sich am 29. Mai 2024 auf 112.823.143.

Finanzielle Highlights des Geschäftsquartals:

Die wichtigsten Finanzergebnisse des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2024 lauten wie folgt:

Kanadische Dollar Q2 F2024 - für die drei Monate bis 31. März 2023 Q1 F2024 - für die drei Monate zum 31. Dezember 2023 Q4 F2023 - für die drei Monate zum 30. September 2023 Q3 F2023 - Für die drei Monate zum 30. Juni 2023 Gesamtertrag 1.367.623 1.284.210 1.257.622 1.476.342 Bruttomarge 990.252 890.182 873.459 916.845 Gesamtausgaben 1.365.759 1.495.940 2.217.763 1.512.661 Netto-Gesamtergebnis (Verlust) (403.245) (624.842) (1.662.592) (745.223) Anzahl der ausstehenden Stammaktien, gewichteter Durchschnitt 104.605.243 104.605.243 90.370.451 68.935.614 Verlust pro Stammaktie, unverwässert und verwässert (0,00) (0,01) (0,02) (0,01)

Über Turnium Technology Group Inc.

Wir machen Internetverbindungen für Unternehmen sicherer und zuverlässiger. Unsere firmeneigene SD-WAN-Plattform (Software-defined Wide Area Networking) dient der Bereitstellung äußerst zuverlässiger und sicherer Verbindungen über Standard-Internet, drahtlose oder erdnahe Satellitendienste zur Aufrechterhaltung einer unterbrechungsfreien Internetkonnektivität. Im Vergleich zu anderen Optionen ist unsere SD-WAN-Lösung einfacher zu verwalten, flexibler und schneller zu implementieren und kostengünstiger als virtuelle private Netzwerklösungen (VPN) oder die von herkömmlichen Telekommunikationsanbietern angebotenen Dienste.

Turnium bietet seine SD-WAN-Lösung als White-Label-Softwareplattform an, die von OEM-Vertriebspartnern gehostet, verwaltet, gestaltet und bepreist wird. Turnium ist auch für Wiederverkäufer als Managed Service unter der Marke Turnium verfügbar. Turnium SD-WAN wird über ein Channel-Partner-Programm vertrieben, das sich an Kommunikationsdienstleister, Internet- und Managed-Service-Provider, Systemintegratoren und Value-Added Reseller richtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@ttgi.io, www.ttgi.io oder folgen Sie uns auf Twitter @turnium.

Über SD-WAN

SD-WAN revolutioniert die Netzwerk- und Telekommunikationsbranche, indem es sichere Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und die Netzwerksteuerung von den zugrunde liegenden physischen Leitungen abstrahiert. SD-WAN befreit Unternehmen, kleine und mittlere Betriebe, Cloud- und Managed-Services-Anbieter von den Geschäfts- und Kostenbeschränkungen, die ihnen von traditionellen Telekommunikationsunternehmen auferlegt werden.

Ansprechpartner Turnium:

Investor Relations: Bill Mitoulas, E-Mail: investor.relations@ttgi.io, Telefon: +1 416-479-9547

Medienanfragen richten Sie bitte an media@ttgi.io

Verkaufsanfragen richten Sie bitte an sales@ttgi.io

www.ttgi.io, www.turnium.com

VORSORGLICHE HINWEISE

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „nimmt an“ oder „nimmt nicht an“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Einige dieser Risiken werden im Abschnitt „Caution on Forward-Looking Information“ und im Abschnitt „Risk Factors“ des Lageberichts (MD&A) beschrieben. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen angenommen werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

