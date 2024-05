Deutschland Einzehandel startet schwach ins zweite Quartal Der Einzelhandel in Deutschland ist schwach in das zweite Quartal gestartet. Im April gingen die Umsätze preisbereinigt (real) zum Vormonat um 1,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten …