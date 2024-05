In einem vor den am Freitagnachmittag erwarteten US-Inflationsdaten zunehmend nervöser werdenden Gesamtmarktumfeld agieren Anleger in dieser Woche gnadenlos, wenn ein Unternehmen nur unzureichende Quartalsergebnisse präsentieren konnte.

Besonders hart getroffen hat es am Donnerstag Dow-Jones-Schwergewicht Salesforce mit dem größten Tagesverlust seit der großen Finanzkrise. Ihren Daumen senkten Investoren aber auch für UiPath, einer großen Position im Portfolio von Cathie Wood: Die Aktie brach sogar um -34 Prozent ein.