NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 Pence belassen. Analyst Alexander Irving beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit einer zuletzt pessimistischeren Prognose des Billigfliegers Ryanair für die Sommertarife. Anhaltende Angebotsengpässe dürften aber sektorweit für weiterhin hohe Erträge sorgen. Seiner Ansicht nach gibt es kein Anzeichen einer schwachen Nachfrage. Dies sollte die Ticketpreise stützen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 16:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2024 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 1,988EUR auf Tradegate (31. Mai 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.