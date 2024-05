Grundsätzlich hat sich der Markt für die Windturbinen-Hersteller wie Nordex deutlich aufgehellt. Im ersten Quartal 2024 konnte Nordex sogar einen operativen Gewinn melden. Die Marktteilnehmer quittierten dies mit satten Kursaufschlägen. Als weitere positive Nachricht für den Windanlagenbauer ist die Einigung der Ampel-Koalition in Deutschland zu deuten. Dabei sollten die Genehmigungen für Windräder und Industrieanlagen deutlich schneller erfolgen als zuletzt, indem bürokratische Hürden abgebaut werden. Dass der Aktienkurs nicht weiter angestiegen ist, liegt an der negativen Nachricht der Ökostrom-Sparte von Acciona Energía. Acciona hält einen Anteil von 47,1 Prozent an Nordex und meldete am 24. Mai 2024 eine sinkende EBITDA-Prognose für das laufende Jahr.

Zum Chart