Umsatzrückgang, aber im Rahmen der Erwartungen

Nach den am Donnerstagabend vorgelegten, mäßig ausgefallen Geschäftszahlen, dürfte die Rallye der Aktie aber eine Pause einlegen, wenn nicht sogar vorbei sein, denn von der zuletzt herrschenden KI-Fantasie ist hier finanziell wenig zu spüren.

Die Erlöse entwickelten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig und fielen um 12,1 Prozent auf 1,16 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen einen Umsatz genau im Rahmen der Erwartungen lieferte.

Verluste im Vorjahresvergleich gestiegen

Der daraus pro Aktie erzielte bereinigte Gewinn belief sich auf 0,24 US-Dollar, was die Prognose ebenfalls getroffen hat. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr hatte der pro Anteil erzielte Ertrag jedoch noch bei 0,31 US-Dollar gelegen.

Werden Aktienvergütungen und andere Ausgaben mitberücksichtigt, verpasste es Marvell, einen Gewinn zu erzielen. Nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von 215,6 Millionen US-Dollar. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als die Verluste noch rund 169 Millionen US-Dollar betragen hatten.

CEO vertröstet Anleger auf die zweite Jahreshälfte

Neben dem für das abgelaufene Quartal schwachen Ergebnis konnte auch der Blick auf die kommenden drei Monate nicht überzeugen. Für diese rechnet das Management mit Erlösen in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar, was leicht über dem Wall-Street-Konsens von 1,23 Milliarden US-Dollar liegt.

Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,29 US-Dollar +/- 5 Cent belaufen. Die Mittelpunktschätzung liegt damit im Rahmen der Erwartungen, deutet aber ebenfalls auf ein gegenüber dem Vorjahresquartal niedrigeren bereinigten Gewinn hin.

Signifikante Verbesserung versprach Matt Murphy, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, vor allem für die zweite Jahreshälfte: "Wir beobachten günstige Voraussetzungen für die zweite Hälfte unseres Fiskaljahres, die durch fortgesetztes Wachstum bei Datenzentren und eine beginnenden Erholung im Bereich Unternehmensnetzwerke und Mobilfunkinfrastruktur angetrieben wird."

Kursanstieg der Aktie fundamental nicht gerechtfertigt

Anleger der Aktie wollten sich angesichts der mäßigen Geschäftszahlen allerdings nicht auf die zweite Jahreshälfte vertrösten lassen und verkauften ihre Anteile in der US-Nachbörse. Nach rund einer Million gehandelten Stücken beschloss die Aktie den erweiterten Handel mit einem Minus von 4,4 Prozent, nachdem sie im regulären Handel noch um 1,4 Prozent gestiegen war.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat die Aktie 21 Prozent an Wert gewonnen. Investoren dürften am Freitag aber vor der Frage stehen: Warum? Denn rückläufige Erlöse sowie ein höherer Nettoverlust rechtfertigen keinen Kursanstieg in dieser Größenordnung.

Fazit: Anleger sollten KI-Hype nicht blind kaufen

Mit Blick auf die Bewertung der Aktie erhellen sich die Umstände dieser Frage nicht, denn gegenwärtig wird Marvell mit dem 54-fachen seiner für dieses Jahr erwarten Gewinne bewertet. Selbst für das Geschäftsjahr 2026 tippen Analysten derzeit auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 31.

Das mag zwar für ein wachstumsstarkes Unternehmen angemessen sein, zu solchen gehört Marvell angesichts der gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Erlöse und Erträge aber nicht. Die Aktie dürfte daher nicht nur am Freitag, sondern auch mittelfristig unter Druck geraten.

Neben Salesforce, UiPath und Dell ist Marvell das nächste Beispiel dafür, dass Anleger dem KI-Hype nicht blind folgen, sondern auf Qualität und eine solide Geschäftsentwicklung setzen sollten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion