Jede Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung im Nennwert von 1.000 CAD (eine „Schuldverschreibung") und 1.000 Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein („Warrant") kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Finanzierung zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,55 CAD ausgeübt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 24 Monaten und werden mit einem Zinssatz von 14 Prozent pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachschüssig und am Fälligkeitstag zu zahlen ist. Nach Ablauf von 12 Monaten kann sich das Unternehmen vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „Börse“) dafür entscheiden, ausstehende Zinsen in Form von Stammaktien („Zinsaktien“) zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (i) dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien an der Börse für die letzten fünf (5) Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum der Zinsen und (ii) dem Discounted Market Price (gemäß Definition der Börse) zu diesem Zeitpunkt.

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers in Stammaktien zu einem Preis von 0,55 CAD pro Stammaktie umgewandelt werden. Nach vier Monaten kann das Unternehmen die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise durch Zahlung von 115 Prozent des zurückzuzahlenden Kapitalbetrags in bar zusammen mit der Zahlung aller aufgelaufenen, aber nicht gezahlten Zinsen auf den zurückzuzahlenden Kapitalbetrag in bar oder in Zinsaktien oder einer Kombination daraus zurückzahlen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4