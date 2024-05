In einem beispiellosen Verfahren hat eine New Yorker Jury den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in 34 Fällen wegen der Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen für schuldig befunden. Dies markiert das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein ehemaliger Präsident strafrechtlich verurteilt wird.

Trump, der sich nach seiner Amtszeit erneut um das Präsidentenamt bewerben will, wurde beschuldigt, im Wahlkampf 2016 Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geleistet zu haben, um seine Chancen auf den Wahlsieg zu verbessern. Die 130.000 Dollar wurden laut Anklage unrechtmäßig verbucht. Trumps Verteidiger behaupteten, es habe sich um normale Anwaltshonorare gehandelt.