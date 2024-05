Ein Mangel an Arbeitskräften treibe die Löhne und damit auch die Preise in die Höhe. Nach dem Ende unkonventioneller Lockerungsmaßnahmen im März strebt die Bank of Japan nun feste Zinserhöhungen an, um die Inflationserwartungen bei 2 Prozent zu stabilisieren und schließlich zu einer strafferen Geldpolitik überzugehen.

"Das aktuelle Niveau nahe Null muss schrittweise angehoben werden, um aufwärts gerichtete Inflationsrisiken zu bewältigen", so Hoshi. Die internationale Zinsentwicklung, besonders die der USA und Europas, könnte laut Hoshi ebenso eine wichtige Rolle bei den Entscheidungen der BoJ spielen.

Der große Dividendenreport 2024: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im : Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.

Die Zentralbank hat in einem historischen Schritt ihre langfristigen Negativzinspolitiken beendet und beabsichtigt, die Zinsen auf ein wirtschaftlich neutrales Niveau zu erhöhen. Die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung spiegelt sich bereits in der Steigerung der Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen wider, die einen Höchststand erreichten.

Die Zentralbank müsse bei der Ankündigung, ihre Bondkäufe zu verlangsamen und schließlich zu beenden, behutsam vorgehen, betont Hoshi. Es sei wichtig die umfangreichen Anleihebestände abzubauen, aber dabei flexibel zu bleiben.

Die Kerninflation in Japan erreichte im April 2,2 Prozent und liegt somit bereits seit 2 Jahren über dem Ziel der Zentralbank. Die Zinssätze sollten niedrig gehalten werden, bis die Inflation durch nachhaltige Lohnerhöhungen und eine robuste Binnennachfrage getrieben werde, erklärte Kazuo Ueda, der Gouverneur der BoJ. Aktuell liegen die Inflationserwartungen bei 1,5 Prozent, was unterhalb des Zielwerts der Zentralbank ist. Der kommende Zinsentscheid ist für den 14. Juni angesetzt. Auch auf dem japanischen Aktienmarkt lasteten in diesen Tagen vermehrt Zinssorgen. Der Nikkei verlor in der Handelswoche 2,2 Prozent.

Zudem sieht sich die BoJ auch mit einer immer schwächer werdenden Landeswährung konfrontiert. Der Yen baut im Vergleich zum US-Dollar stetig ab. Die dramatische Abwertung könnte einen Einfluss auf die globalen Aktienmärkte ausüben, warnt Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom & Bust Reports.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion