Aktienmärkte: Nächstes KI-Desaster - rettet US-Inflation?

Mit den Zahlen von Dell erleben die US-Aktienmärkte das nächste KI-Desaster - retten heute die Daten zur Inflation in den USA (PCE) vor einem weiteren Abverkauf? Eines wird immer klarer: der extreme KI-Hype bekommt nach den Zahlen von Salesforce und Dell immer stärkere Risse - im KI-Goldrausch wird bisher schlichtweg zu wenig Gold gefunden, um die heftigen Kursanstiege zu rechtfertigen. Nvidia gestern unter Druck nach der Meldung, dass die USA Chip-Exporte in den Nahen Osten einschränken wollen - das zeigt, dass für Nvidia die Gefahren vor allem politischer Natur sind (Taiwan-Risiko, Exportverbote nach China etc.). Charttechnisch zeigen sich bereits starke Risse - aber wenn die Zahlen zur Inflation heute niedriger ausfallen, haben die Bullen noch eine Chance..

Hinweise aus Video: