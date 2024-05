--------------------------------------------------------------

Chancenkarte Deutschland

https://ots.de/nV7ke2

--------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Knapp ein Jahr ist es her, dass die Bundesregierung die

gesetzlichen Regelungen zur Fachkräfteeinwanderung vollständig reformiert hat.

Zum 1. Juni geht nun auch das Herzstück der damaligen Reform an den Start: die

Chancenkarte. Durch ein Punktesystem sollen Fachkräfte aus Drittländern leichter

nach Deutschland kommen können. Sie müssen dafür keinen festen Arbeitsvertrag

vorweisen und dürfen direkt nach der Einreise bis zu 20 Stunden pro Woche

arbeiten. Durch die Chancenkarte werden insbesondere die langwierigen

staatlichen Anerkennungsverfahren weniger relevant. Es gilt der neue Grundsatz,

dass ein Studium oder eine Ausbildung "nur" nach den Regeln des Herkunftslandes

staatlich anerkannt sein muss und nicht mehr, wie bislang, exakt deutschen

Ausbildungsregeln zu entsprechen hat.





Erste Anlaufstelle für viele Fachkräfte ist das Onlineportal Chancenkarte.com.Dieses fungiert seit letztem Jahr als Wegweiser rund um die Chancenkarte. Ab dem1. Juni finden Bewerber und Arbeitgeber dort außerdem Hilfestellungen zumBewerbungsprozess inklusive Verlinkungen zu den jeweiligen deutschenBotschaften. Bislang ging die Bundesregierung von weniger als 50.000 Bewerbernpro Jahr aus, doch schon jetzt zeichnet sich ein Ansturm auf die Botschaften ab.Bis Ende Mai haben bereits über 250.000 Personen ihre Chancen berechnet, vondenen über 100.000 die nötigen Voraussetzungen erfüllen.Insbesondere für Arbeitgeber ist interessant, wer nun nach Deutschland kommenkann. Das Handwerk hofft auf deutlichen Zustrom. Allerdings haben 80% der bisherauf Chancenkarte.com registrierten Bewerber einen Hochschulabschluss. DreiViertel sind unter 35 und erfüllen somit eines der Kernkriterien der neuenChancenkarte. Unter den Herkunftsländern stechen vor allem englischsprachigeEntwicklungs- und Schwellenländer hervor: Indien, Pakistan, Nigeria und Ghananehmen die vorderen Plätze ein - aber auch die USA sind weit vorne dabei.Deutsch sprechen nur die wenigsten: Drei Viertel aller Kandidaten geben an, dasssie entweder kein oder nur sehr rudimentär Deutsch können. Da kommt es auchnicht überraschend, dass die meisten Bewerber noch nie in Deutschland gewesensind (96%). Englisch hingegen fällt den meisten Bewerbern leicht - über dreiViertel aller Bewerber sind darin fließend.Für Arbeitgeber sind viele der im Rahmen der Chancenkarte qualifiziertenKandidaten zunächst sehr gut als Aushilfskräfte einsetzbar. Sie dürfen nachAnkunft in Deutschland 20 Stunden pro Woche arbeiten, um ihren Lebensunterhaltzu sichern. Diese erste Tätigkeit stellt eine gute Chance für eine schnelleIntegration in den deutschen Arbeitsmarkt dar. Unterm Strich profitieren nichtnur Arbeitgeber, sondern auch der Staat - Chancenkarte Inhaber unterliegen wiealle anderen Arbeitnehmer der Sozialversicherungspflicht.Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer schätzte zuletzt, dass Deutschland 1,5Millionen Zuwanderer pro Jahr brauche, um seinen Fachkräftemangel zu decken. Obdie Chancenkarte das allein schaffen wird, hängt insbesondere auch davon ab, obdie deutschen Botschaften ausreichend viele Termine zur Beantragungbereitstellen. Am Interesse von Kandidaten wird es in jedem Fall nichtscheitern: Chancenkarte.com hatte allein im Mai fast 250.000 Besucher.HintergrundDie Chancenkarte GmbH, ein Start-Up aus NRW, betreibt seit Mitte letzten Jahresdas Online-Portal Chancenkarte.com. Neben den Hilfestellungen für Kandidaten imBewerbungsprozess versucht die Chancenkarte GmbH auch, ihre schnelle Integrationin Deutschland zu unterstützen. Dazu entwickelt das Start-Up derzeit eineJobbörse, auf der Chancenkarte-Kandidaten und Arbeitgeber bereits vor derEinreise nach Deutschland miteinander in Kontakt treten können. So könnenArbeitgeber bereits frühzeitig nach Kandidaten suchen, die wiederum direkt vonden Vorteilen einer ersten Arbeitsstelle in Deutschland profitieren.Pressekontakt:Chancenkarte GmbHHerr Lennart TrautmannPescher Str. - Neu - 1641812 Erkelenzmailto:service@chancenkarte.comhttp://www.chancenkarte.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/174981/5790769OTS: Chancenkarte GmbH