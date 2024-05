Vor dem Wochenende droht sich die Serie anhaltender Verluste dramatisch zu verschärfen, denn Anleger reagieren entsetzt auf den am Donnerstagabend vorgestellten, als völlig unzureichend erachteten Geschäftsbericht.

Von einem einfachen Börsenjahr kann beim Datenbankspezialisten MongoDB bislang keine Rede sein. Nach einem zunächst freundlichen Jahresauftakt und Kursen über 500 US-Dollar hat die Aktie seit bereits drei Monaten den Rückwärtsgang eingelegt und so seit dem Jahreswechsel 24 Prozent an Wert eingebüßt.

Starkes Umsatzwachstum – nur leider nicht profitabel

Dabei hat sich das Ergebnis für die vergangenen drei Monate noch sehen lassen können: Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 22,3 Prozent auf knapp 451 Millionen US-Dollar. Damit konnte das Unternehmen ein Ergebnis um rund 11 Millionen US-Dollar über den Erwartungen erzielen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 0,51 US-Dollar deutlich über den Analystenschätzungen von 0,37 US-Dollar. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr hatte das Unternehmen allerdings noch 0,56 US-Dollar pro Anteilsschein erzielt.

Nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP), also beispielsweise unter Berücksichtigung von Aktienvergütungen, verschlechterte sich die Ertragslage jedoch: So wuchs der Nettoverlust von 54,2 Millionen US-Dollar oder -0,77 US-Dollar pro Aktie auf 80,6 Millionen US-Dollar beziehungsweise einen Fehlbetrag von -1,10 US-Dollar pro Anteilsschein.

Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr enttäuscht

Das wäre für Anleger angesichts des überdurchschnittlich hohen Umsatzwachstums vielleicht noch zu verschmerzen gewesen, wenn nicht die Prognose enttäuscht hätte. Die aber sieht für das kommende Quartal nur 462 Millionen US-Dollar (Midpoint-Guidance) vor, während Experten 471,5 Millionen US-Dollar erwartet hatten.

Im Gesamtjahr sollen sich die Erlöse nach der Schätzung des Managements auf 1,89 Millionen US-Dollar belaufen, während der Analystenkonsens 1,94 Milliarden US-Dollar betragen hatte. Für den bereinigten Gewinn rechnet man bei MongoDB mit 2,23 US-Dollar pro Aktie, was um 20 Cent unter den Erwartungen liegt.

Aktie wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel

Die Enttäuschung der Anleger über den Doppelschlag aus gestiegenem Nettoverlust und schwacher Guidance entlud sich in der US-Nachbörse sofort in heftigen Kursverlusten. In nur wenigen Minuten fiel die Aktie wie ein Stein um 20 Prozent. Diese Verluste weiteten sich bis zum Ende des erweiterten Handels auf knapp 25 Prozent aus.

Da die Aktie bereits in den vergangenen Wochen stark unter Druck gestanden hatte und viele wichtige Unterstützungen, darunter die 50-Tage-Linie sowie die 200-Tage-Linie, aufgegeben hat, die außerdem mit dem sogenannten Death Cross ein Verkaufssignal geliefert haben, dürfte sich dem im regulären Handel zu erwartenden Crash nur wenig entgegenstellen.

Fazit: Kursverluste auch in dieser Höhe gerechtfertigt

Verständlich wird die harsche Kursreaktion auch vor dem Hintergrund der hohen Bewertung des Unternehmens. Für 2025 wurde MongoDB vor dem Geschäftsbericht mit dem 127-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, selbst für 2026 steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 90 zu Buche.

Das mag zwar für einen margenstarken Hypergrowth-Wert, also einem Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von über 50 Prozent, zu vertreten sein – zu diesen gehört MongoDB angesichts der sich abflachenden Wachstumskurve aber nicht mehr.

Mit Blick auf die schon vor den Zahlen ausgeprägte Schwäche der Aktie sowie der ungerechtfertigt hohen Bewertung der Aktie sollten Anleger daher darauf verzichten, den Crash zu kaufen. Für technisch agierende Trader dürfte die Aktie nicht vor Kursen um 200 US-Dollar wieder attraktiv werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

