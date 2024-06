Die birgt im Hinblick auf die Sicherheit von Daten, IT- und Infrastruktursystemen nämlich Chance und Risiko zugleich. Chance, da Cybersicherheitsunternehmen neue Möglichkeiten erhalten, Angriffe in Echtzeit auszuwerten oder die Programmierung ihrer Software zu automatisieren. Risiko, da natürlich auch die Möglichkeiten von Hackern und anderen Kriminellen wachsen, Schadsoftware zu verbessern oder Verschlüsselungen zu knacken.

Branchenprimus sorgte zuletzt gleich zweimal für Katerstimmung

Einen Dämpfer erhielt die Branche zuletzt vor allem durch schwache Quartalsergebnisse von Schwergewicht Palo Alto: Das Unternehmen enttäuschte mit einem verhaltenen Ausblick auf das kommende Quartal. Bereits nach der Vorlage des Geschäftsberichts im Quartal zuvor crashte die Aktie öffentlichkeitswirksam um ein Viertel.

Das hat auch zu Gewinnmitnahmen und anhaltenden Kursverlusten in den Aktien von Mitbewerbern innerhalb der Cybersecurity-Branche geführt. Mit seinerseits zufriedenstellenden Quartalszahlen könnte Zscaler vor dem Wochenende aber versuchen, sich aus der Sippenhaft zu befreien.

Anhaltend hohes Umsatzwachstum, erstmals Nettogewinn

Das Unternehmen hat am Donnerstagabend ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 32,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal präsentiert und sich so auf 553,2 Millionen US-Dollar gesteigert, womit das Umsatzergebnis um 17 Millionen US-Dollar über den Erwartungen lag.

Beim bereinigten Gewinn meldete Zscaler 0,88 US-Dollar pro Aktie, was die Prognose von 0,65 US-Dollar pro Anteilsschein geradezu pulverisierte. Besonders bedeutsam: Das Unternehmen hat endlich auch nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP), also unter Berücksichtigung von Aktienvergütungen, einen Nettogewinn präsentieren können.

Der lag bei 19,1 Millionen US-Dollar, nachdem der Konzern im Vorjahresquartal noch einen Verlust in Höhe von 46,0 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hatte. Damit ist profitables Wachstum erreicht, was der Aktie erlaubt, zügig in ihre großzügige Bewertung hineinzuwachsen.

Gewinnschätzung für das Gesamtjahr beeindruckt

Im Unterschied zu Palo Alto konnte Zscaler außerdem mit seinem Ausblick überzeugen. Den nämlich hob das Unternehmen an, sodass für das kommende Quartal ein Umsatz in Höhe von 566 Millionen US-Dollar erwartet wird, während Analysten auf 565 Millionen US-Dollar getippt hatten.

Für das Gesamtjahr rechnet das Management mit Erlösen von 2,14 Milliarden US-Dollar, was zwar unter der Prognose von 2,21 Milliarden US-Dollar liegt, dafür aber liegt der Ausblick für den Gewinn pro Aktie mit 3,00 US-Dollar (Midpoint-Guidance) deutlich über dem Konsens von 2,76 US-Dollar pro Anteilsschein.

Anleger schießen die Aktie nachbörslich in die Höhe

Über die Aussicht zukünftig deutlich profitableren Wachstums zeigten sich Anleger begeistert. Sie kauften die Aktie von Zscaler noch in der US-Nachbörse auf einen Stand von über 180 US-Dollar. Zum Ende des erweiterten Handels stand so ein Plus von 17 Prozent zu Buche.

Am Freitag zeigt die Aktie in der US-Vorbörse keine Anzeichen von Schwäche. Zscaler dürfte also mit starken Gewinnen in den regulären Handel starten – und so ihre seit dem Jahreswechsel ramponierte Bilanz deutlich aufpolieren.

Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung ist die Aktie nach dem Kurssprung auf 180 US-Dollar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60 bewertet. Das ist ohne jede Frage enorm teuer, liegt aber deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre: Der hatte bei über 300 (!) gelegen.

Fazit: Gute Ausgangslage, Zscaler darf jetzt aber nicht nachlassen

Nachdem Palo Alto, das Schwergewicht der Cybersicherheitsbranche, zuletzt gleich zweimal für eine Enttäuschung und schlechte Stimmung sorgte, kann Mitbewerber Zscaler mit seinem am Donnerstagabend vorgelegten Geschäftsbericht überzeugen.

Für Begeisterung sorgt vor allem, dass das Unternehmen nach Aktienvergütungen profitabel geworden ist und so die Chance hat, zügig in seine noch sehr hohe Bewertung hinzuwachsen.

Hierfür muss Zscaler in den kommenden Quartalen einerseits ein Wachstum deutlich über dem Branchendurchschnitt vorweisen und darf sich andererseits keine Nachlässigkeit auf der Ertragsseite erlauben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion