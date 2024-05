Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Mit aufdringlicher Werbung übermäßiges Konsumverhalten zu fördern,ist das Letzte, was nachhaltige Unternehmen wollen. Um ihre wirtschaftlichenZiele möglichst rücksichtsvoll in Einklang mit Mensch und Natur zu erreichen undihre Werte nach außen tragen zu können, sind umfangreiche Marketingstrategienfür sie dennoch essenziell. Wie also gelingt ihnen der Spagat zwischenmoralischem Anspruch und unternehmerisch notwendiger Sichtbarkeit?In vielen Fällen dient umfangreiches Marketing dazu, Menschen dazu zu bewegen,Produkte zu kaufen, die sie nicht brauchen und damit nicht nur unnötigen Konsumzu fördern, sondern auch die Umwelt zu belasten. Mit aggressivenMarketingstrategien profilieren Unternehmen sich selbst und stoßen dabei nichtselten an die Grenzen des moralisch Vertretbaren - das hat nicht nur einenunangenehmen Beigeschmack, sondern ist auch genau das Gegenteil von dem, wassoziale und ökologisch nachhaltige Unternehmen sich wünschen. VielenUnternehmen, denen nachhaltiges Handeln am Herzen liegt, vernachlässigenMarketing, weil sie lieber der Sache dienlich sein wollen, statt sich selbstnach vorne zu stellen - und selbst mit der nötigen Bereitschaft fehlen ihnennicht selten die Voraussetzungen dafür, aus eigener Kraft eine funktionierendeMarketingabteilung aufzubauen. "Das jedoch resultiert darin, dass sie unter demRadar der meisten Konsumenten bleiben oder der Wert ihres Angebots oder Produktsnach außen nicht sichtbar und verständlich wird", sagt Marvin Zimmer,Geschäftsführer der schiebezimmer gmbh."Dabei werden gerade für nachhaltige Unternehmen strukturierte Marketingkonzeptemit dem nötigen Impact immer wichtiger. Denn ihr sozial und ökologischverantwortungsvolles Handeln gewinnt zunehmend an Relevanz für die Konsumenten",erklärt er weiter. So wird die gesellschaftliche Verantwortung einesUnternehmens im Sinne des nachhaltigen Wirtschaftens, der sogenannten CorporateSocial Responsibility, kurz CSR, auch für Kunden immer wichtiger. "Tu Gutes undsprich darüber - wer aus Scheu vor der 'bösen Werbung' oder aus Zeitgründen einumfangreiches Marketing vernachlässigt, verschenkt enormes Potenzial", warntJohannes Schiebe, ebenso Partner bei der Agentur schiebezimmer.Als externe Marketingabteilung übernehmen sie das gesamte Marketingpaket fürihre Kunden, sodass sie sich darauf konzentrieren können, weiter an ihremUnternehmen zu arbeiten und ihr Produkt zu optimieren. Gemeinsam haben MarvinZimmer und Johannes Schiebe die schiebezimmer gmbh gegründet, um soziale undökologisch nachhaltige Unternehmen im Bereich Marketing und Branding zuunterstützen und damit mehr Impact auf dem Markt zu verschaffen. Mit über einem