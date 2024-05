Earnings Quickcheck Q1/2024: Texas Pacific Land Corp - Des Landlords fette Beute In meinen "Earnings-Quickchecks" schaue ich mir die aktuellen Geschäftszahlen der Unternehmen an und unterziehe sie einem kurzen Abgleich mit meinem Investmentcase.Die Texas and Pacific Railway Co. bekam vor rund 150 Jahren Land vom Staat, um eine …