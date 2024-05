Japan sorgte in diesem Jahr in der Finanzpresse bereits für mehrere dicke Schlagzeilen. Da ist zum einen die fulminante Rallye des japanischen Aktienmarktes, die den Nikkei 225 im Februar über die 39.000-Punkte-Marke und damit auf ein neues All-Time-High katapultierte. Bemerkenswert ist das deshalb, weil der bisherige Höchststand aus dem Jahr 1989 datiert. Das war vor 35 Jahren. Ein Grund liegt im jüngsten Wertverfall des Japanischen Yen (JPY) gegenüber dem US-Dollar (USD). So legte der USD/JPY-Kurs im April auf bis zu 160 JPY zu. In einer derart schwachen Verfassung präsentierte sich der Yen gegenüber dem Greenback seit 1990 nicht mehr. Für einen weiteren Paukenschlag sorgte die BoJ. Sie erhöhte im März zum ersten Mal seit 17 Jahren den Leitzins und beendete damit die Negativzinspolitik.

Die Bank of Japan (BoJ) steckt in einem Dilemma: Sie muss den Yen stärken, ohne die Wirtschaft zu schwächen. Das wird nicht leicht.

Japans „30 verlorene Jahre“: Hoffnung auf einen Schlussstrich

Es ist also mächtig was los im Reich der aufgehenden Sonne. Und es ist gar nicht so leicht zu erklären, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Beginnen wir mit dem historischen Zinsentscheid der japanischen Notenbank vom März diesen Jahres. Die BoJ begründete die Zinserhöhung damit, dass sich ein positiver Lohn- und Preiszyklus bestätigt hat und dass Bedingungen entstanden sind, die die Aussichten auf ein stabiles und kontinuierliches Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent begünstigen. Die Zinserhöhung sorgte an den Devisenmärkten für eine zwischenzeitliche Stärkung des Yen und an der Tokyo Stock Exchange für steigende Aktienkurse. Die Hoffnung dahinter: Nach Japans „30 verlorenen Jahren" unter deflationären Bedingungen besteht nunmehr die Aussicht zu einer Rückkehr zu nachhaltiger Inflation.

Nippons Firmen leiden mehrheitlich unter der Yen-Schwäche

Dem Yen half der Zinsschritt nur temporär. Und dieser Punkt stellt für die japanischen Unternehmen, ein ernstes Problem dar. Dass der Yen überhaupt so unter Abwertungsdruck geraten ist, liegt vor allem an der großen Zinsdifferenz zwischen den Vereinigten Staaten und Japan. Es ist eben attraktiver, Geld in US-Dollar anzulegen als in Yen, zumal sich die Fed mit der erwarteten Zinswende noch einige Zeit lassen könnte. Wie aus einer Reuters-Umfrage hervorgeht, empfindet jedoch fast die Hälfte der japanischen Firmen einen USD/JPY-Kurs von mehr als 155 Yen als schädlich fürs Geschäft. Aktuell steht er bei rund 157 Yen. Die Yen-Schwäche, so die Befürchtung vieler japanischer Firmen, könnte zu einem Anstieg der Inputkosten mit höheren Importpreisen führen, bei begrenzten Möglichkeiten, die Produktionspreise weiterzugeben. Mehr als ein Drittel der japanischen Unternehmen wünscht sich daher laut der besagten Reuters-Umfrage, dass die BoJ die Zinssätze weiter anhebt, um der Schwäche des Yen entgegenzuwirken.

Quo Vadis BoJ?

Jedoch steckt die BoJ hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen in einer Zwickmühle. Denn ein höheres inländisches Zinsniveau könnte sich für die Wirtschaft des Landes, einschließlich des Konsums, als schädlich erweisen. Das gilt insbesondere bei zu starkem Vorpreschen, was Ausmaß und Tempo der Zinserhöhungen betrifft. Der Notenbank dürften vor diesem Hintergrund die jüngsten Zahlen zur Konjunkturentwicklung gar nicht gefallen haben. Denn im ersten Quartal ist die japanische Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent geschrumpft. Am Markt wurde lediglich mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet. Schuld am Einbruch hatte vor allem der schwache private Konsum. Was also tun als BoJ? Am Devisenmarkt zugunsten des Yen intervenieren, wie das zuletzt bereits mehrmals in gemeinsamen Aktionen mit dem japanischen Finanzministerium geschehen ist? Von dauerhaftem Erfolg gekrönt waren die Eingriffe allerdings nicht. Der Konsens geht dahin, dass Interventionen dem Yen nur dann helfen, wenn sie von Zinserhöhungen flankiert werden.

Das Best-Case-Szenario für Japan wäre …

… ,dass sich der Inflationstrend verfestigt und sich abzeichnet, dass das Zeitalter der Deflation im Inselreich endgültig vorüber ist. Der BoJ würde das Raum für weitere vorsichtige Zinsschritte geben, was wiederum den Yen auf ein für die Unternehmen „erträgliches“ Niveau nach unten drücken sollte. Auch japanische Aktien dürften vom besagten Szenario profitieren, da die Erwartung einer Inflationswende in den Kursen noch nicht vollständig eingepreist scheint.