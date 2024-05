FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 150 auf 165 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane sieht eine zunehmende Polarisierung in der Luxusgütergüterbranche zwischen starken und schwachen Akteuren. Insgesamt blieben die Sorgen mit Blick auf den chinesischen Markt recht groß, während in den USA wie auch in Europa wohl die Talsohle durchschritten sei, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22 für den Sektor entspreche in etwa dem zehnjährigen Durchschnitt, somit sei die Gewinnerholung weitgehend eingepreist. Richemont bleibt neben Kering sein "Top Pick" der Branche./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2024 / 03:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 145,1EUR auf Lang & Schwarz (31. Mai 2024, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 150

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 165,00 CHF , was eine Steigerung von +15,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer