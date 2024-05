Wasser, Tierpflege und Tiefkühlkost gefragt

Im Bereich Marktanteile zeigt Nestlé erste positive Signale. Insbesondere in den USA konnte das Unternehmen in den Bereichen funktionelles Wasser, Tierpflege und Tiefkühlkost Marktanteile gewinnen. Dies wird durch gesteigerte Marketingausgaben und Produktinnovationen unterstützt. Auch im Kaffeesegment, insbesondere bei Nespresso, bleiben die Aussichten trotz Preissteigerungen stabil.

Die Nestlé-Aktie befindet sich schon seit über einem Jahr kontinuierlich im Abwärtstrend. Nach dem in dieser Woche erreichten 52-Wochen-Tief konnte die Aktie jedoch über 5 Prozent aufholen. Anleger atmen "einen ersten Seufzer der Erleichterung", schreibt UBS-Analyst Guillaume Delmas in einem Marktkommentar.

Auch die Investmentbank Barclays zeigt sich überzeugt von den Äußerungen des CEO. Schneider habe "einen ziemlich überzeugenden Job gemacht, die wichtigsten Punkte anzupacken". Die Verbesserungen basierten nicht auf besseren Verbraucherverhalten, sondern auf Maßnahmen, die Nestle ergreift, um Innovationen zu fördern und anstehende Probleme zu lösen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

