NEW YORK (dpa-AFX) - Die Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) gerät am Freitag bei Dell an ihre Grenzen. Der Computerkonzern befeuerte am Freitag mit seinem Quartalsbericht die Sorge, dass das deutliche Wachstum in diesem Bereich zulasten der Marge geht. Die zuletzt stark gelaufenen Dell-Aktien brachen im vorbörslichen New Yorker Handel um gut 15 Prozent ein. In diesem Jahr hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Damit setzen sich Turbulenzen im IT-Bereich fort, nachdem ein enttäuschender Ausblick des Software-Anbieters Salesforce am Vortag bereits dessen Aktien einbrechen ließ - und inklusive Dell viele Aktien aus dem IT-Sektor mitriss. Dazu gehörte auch der Konkurrent SAP . Salesforce verlor am Donnerstag fast ein Fünftel seines Börsenwertes und der Dell-Kurs war am Vortag schon mit mehr als fünf Prozent unter Druck geraten.