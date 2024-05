Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Internationalisierung der DAX40-Aufsichtsräte nimmt ab, obwohl Geschäft derDAX-Unternehmen immer globaler wird- Komplexe deutsche Aufsichtsratsstrukturen schrecken internationale Manager ab- Zu bürokratisch, kaum Gestaltungsmöglichkeiten, kein Englisch: Mehrheit derausländischen DAX-Aufsichtsräte empfindet deutsche Aufsichtsräte alsineffizient und schwer zugänglich- "Nicht zukunftsfähig ohne Reformen"Obwohl die deutsche Wirtschaft schwächelt, eilt der DAX von Rekord zu Rekord.Denn die DAX-Unternehmen haben sich weitgehend von der deutschen Wirtschaftentkoppelt: 80% der Umsätze machen die 40 größten börsennotierten deutschenUnternehmen im Ausland, 90% der Aktionäre sind Ausländer. DieInternationalisierung des Geschäfts spiegelt sich jedoch nicht in derZusammensetzung der Aufsichtsräte wider. Der Ausländeranteil liegt seit Jahrenbei rund einem Drittel und ist nun das zweite Jahr in Folge rückläufig. EineWende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die jetzigen ausländischen Mandatsträgersind häufig frustriert. 70% sind der Meinung, dass die komplexen Strukturendeutscher Aufsichtsräte internationale Manager davon abhalten, ein Mandatanzunehmen. Das zeigt eine Befragung der Personalberatung Russell ReynoldsAssociates unter den nicht-deutschsprachigen Mitgliedern der DAX40-Aufsichtsräte- die erste Umfrage dieser Art in Deutschland."Zu groß, zu bürokratisch, keine offene Diskussionskultur und ohne Deutschbleibt man aussen vor", so lauten die Urteile vieler der befragten ausländischenDAX-Aufsichtsräte. Der häufigste Kritikpunkt sind jedoch die mangelndenGestaltungsmöglichkeiten. Deutsche Aufsichtsräte seien wortwörtlich auf dieAufsicht beschränkt, könnten aber kaum Einfluss auf die Strategie einesUnternehmens nehmen. Das frustriert besonders Aufsichtsratsmitglieder aus demanglo-amerikanischen Raum, in dem das 'Board' direkt Einfluss auf dieStrategieentwicklung nimmt. Dass die Vergütung im internationalen Vergleichgering ist, hält hingegen kaum jemanden davon ab, ein Mandat in Deutschland zuübernehmen.Die Zusammensetzung deutscher Aufsichtsräte aus Arbeitnehmer- undAktionärsvertretern, die paritätische Mitbestimmung, einst bewundert als Garantfür sozialen Frieden, wird von ausländischen Vertretern zwar als deutscheBesonderheit gewürdigt. Sie wird aber auch als wesentliches Hindernis deutscherDAX-Unternehmen für eine größere internationale Öffnung gesehen. Die Kritik: DieArbeitnehmervertreter würden vor allem die Interessen deutscher Mitarbeiterthematisieren, nicht die der weltweiten Belegschaft, selbst wenn die meistenBeschäftigten im Ausland säßen. Das führe oft zu einer Verengung der Debatten