Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.06.2024 bis 07.06.2024 Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr: Montag, 03.06.2024 - (Nr. N024) Demografische Entwicklung in der Europäischen Union bis 2070 - (Nr. 216) Abfallaufkommen in …