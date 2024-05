Tokio (ots/PRNewswire) - - Beginnend mit Iwate, Ohtanis Heimatregion, werden

ITO EN, Ltd. mit Sitz in Tokio, Hersteller der weltweit führenden Marke für

ungesüßte Grünteegetränke "Oi Ocha" (*), freut sich, seine Außenwerbung mit

Shohei Ohtani, dem Spieler der Los Angeles Dodgers, an mehr als 85 Standorten in

Japan und im Ausland bekannt zu geben. Beginnend mit einer Anzeige am 31. Mai im

Bahnhof Morioka in der Präfektur Iwate, der Heimatregion von Ohtani, werden die

Anzeigen an 82 Orten (**) in Japan und sechs Orten weltweit erscheinen. Mit der

Ernennung Ohtanis zum "Oi Ocha Global Ambassador" und seinem Erscheinen in 60

Zeitungen weltweit wird ITO EN die Attraktivität von grünem Tee im In- und

Ausland weiter fördern.









https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405241244/_prw_PI23fl_

997oPSf9.png



Spezielle Landingpage: https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/en.html



Schema der Anzeigenschaltung:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405241244-O5-61HFJxmD.pdf



- Bilder des "Oi Ocha Global Ambassador" Shohei Ohtani werden an mehr als 85

Orten auf der ganzen Welt enthüllt



Die riesigen Außenwerbungen sollen viele Zuschauer anziehen und der Welt den

gemeinsamen Wunsch von ITO EN und Ohtani vermitteln, "Japans faszinierende

Grünteekultur in die Welt zu tragen".



Die Anzeige wird in Japan ab dem 31. Mai in der Präfektur Iwate, Ohtanis Heimat,

zu sehen sein. Sie wird an insgesamt 82 Standorten (**) in 12 Präfekturen,

darunter Sapporo, Morioka, Sendai, Tokio, Nagoya und Osaka, sowie im Bereich des

JR Shibuya Bahnhofs in der japanischen Hauptstadt und an sechs Standorten

weltweit - in den USA, Südkorea und Taiwan - zu sehen sein. Die Anzeigen werden

vom 8. bis 10 Juni (Ortszeit) am Times Square zu sehen sein, wenn Ohtani für das

Spiel zwischen den Yankees und den Dodgers nach New York kommt.



6 Plätze weltweit: (NY, LA, Seoul und Taipeh)



https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405241244-O6-QTDb9FL5.pdf



- An den Bahnhöfen Shibuya und Nagoya werden riesige Flaschen mit "Haiku"

(kurzes japanisches Gedicht) aufgestellt:



Oi Ocha-Flaschendesigns mit einer Botschaft zur Erinnerung an Ohtanis Ernennung

zum globalen Oi Ocha-Botschafter von ITO EN, die bei der Bekanntgabe der

globalen Partnerschaft für Aufsehen sorgte, und "Ohtanis neues Haiku", das durch

die Werbung bekannt wurde, wird an Säulen in den Bahnhöfen Shibuya und Nagoya

erscheinen. Die Säulen, die wie riesige "Oi Ocha"-Flaschen aussehen werden, sind

unbedingt sehenswert.



https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405241244/_prw_PI24fl_

MV1F5Rxa.png



Informationen zu Anzeigen:



- Bitte sehen Sie davon ab, die Standorte in dieser Angelegenheit zu

kontaktieren.



- Inhalt und Zeitraum der Beiträge können ohne vorherige Ankündigung geändert

werden.



- Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.



- Für den Zugang zu den Fahrkartenschaltern ist eine Bahnhofskarte erforderlich.



- Bitte sehen Sie von Anfragen an den Bahnhof, das Bahnhofspersonal oder die

Geschäfte in der Umgebung ab.



(*) Guinness Weltrekord (TM) Certified



Intage SRI+ Daten zum Markt für ungesüßte Teegetränke Januar-Dezember 2023 "Oi

Ocha" Verkaufswert der Marke



Rekordname: "Largest unsweetened green tea beverage brand (latest annual sales)"



Offizieller englischer Name des Rekords: Largest unsweetened green tea RTD brand

- Einzelhandel, aktuell



Eingetragene Marke: Marke Oi Ocha (ausgenommen Oi Ocha Hojicha-Produkte)



Erfasstes Jahr: Januar-Dezember 2023



(**) Die Angaben zu den inländischen Vermittlungsstellen entsprechen dem Stand

vom 29. Mai und können jederzeit geändert werden.



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shohei-o

htanis-riesige-auWenwerbung-oi-ocha-wird-an-mehr-als-85-orten-auf-der-ganzen-wel

t-zu-sehen-sein-302160465.html



