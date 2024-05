Insgesamt hat der Konzern die Erwartungen an das abgelaufene Quartal erfüllt, es war jedoch der Ausblick, der für einen kurzen Schreckmoment an der Wall Street gesorgt hatte, Händler schickten die Aktie prompt um über 20 Prozent auf 212,00 US-Dollar talwärts. Damit notiert die Aktie nun auf dem Niveau aus Juli 2023 und nähert sich mit großen Schritten einer markanten Unterstützungszone zwischen 193,91 und 210,00 US-Dollar an. Häufig kommt es nach derart starken Ausverkäufen zu technischen Gegenbewegungen, die für spekulative Einstiege genutzt werden können.

Kurzfristig könnte sich die Salesforce-Aktie an den genannten Marken zwischen 193,91 und 210,00 US-Dollar stabilisieren und einen Teil der gestrigen Verluste aufholen. Denkbar wäre ein Anstieg zumindest an den EMA 200 auf Wochenbasis bei 233,09 US-Dollar, darüber sogar an 238,22 US-Dollar. An dieser Stelle müsste eine neue Bewertung des Wertpapiers stattfinden. Kritisch dürfte es dagegen erst unterhalb von 190,00 US-Dollar werden, in diesem Szenario müssten sich Anleger auf weitere Verluste auf mindestens 157,00 US-Dollar einstellen.

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Nach einem derart starken Crash kommt es häufig zu einer technischen Gegenreaktion, bereits vorbörslich zeigt sich die Aktie leicht fester und könnte im Zuge dessen den EMA 200 bei 232,09 US-Dollar und darüber das Niveau um 238,22 US-Dollar ansteuern. Ein vernünftiges Investment geht hieraus nicht hervor, vielmehr handelt es sich um eine sehr spekulative Idee. Wer Interesse daran besitzt, könnte beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB46Z9 auf diesen Anstieg setzen und bei Erreichen der ersten Zielmarke eine Rendite von 43 Prozent abräumen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,00 Euroermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte selbstständig vorgenommen werden.