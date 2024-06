Grund hierfür sind die anhaltenden hohen Wachstumsraten. Zwar ist CrowdStrike inzwischen kein Hypergrowth-Wert mehr, wächst also nicht mehr mit Raten von 50 Prozent und mehr. Nichtsdestotrotz kletterten die Umsätze in den zurückliegenden Quartalen noch immer um mehr als ein Drittel.

Aus Anlegerperspektive besonders erfreulich ist außerdem, dass dieses Wachstum inzwischen profitabel ist. Trotz hoher Aktienvergütungen konnte Crowdstrike auch nach standardisierter Rechnungslegung Nettogewinne erzielen – das ist bei vielen Mitbewerbern in der Cybersecurity-Branche noch nicht der Fall und war für Anleger ein Grund, der Aktie eine Premiumbewertung zu gewähren.

Um diese verteidigen zu können, muss das Unternehmen am Dienstagabend erneut ein möglichst hohes Wachstum einerseits und gleichzeitig anhaltende Profitabilität andererseits demonstrieren. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Anstieg der Erlöse um 31 Prozent auf 905 Millionen US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,89 US-Dollar belaufen.

Inklusive Aktienvergütungen und anderen Ausgaben soll der Ertrag 0,17 US-Dollar pro Anteilsschein und damit knapp 40 Millionen US-Dollar insgesamt betragen.

Nach dem Geschäftsbericht müssen sich Anleger auf eine umfangreiche Kursbewegung einstellen. Eingepreist sind aktuell 11 Prozent, wobei Wetten auf steigende Kurse mit einer Call-Quote von 56 Prozent leicht in der Mehrheit sind. In den vergangenen drei Quartalen konnte die Aktie jeweils rund 10 Prozent zulegen und dabei in zwei Fällen die vorab eingepreiste Kursreaktion übertreffen. Die jüngere Geschichte spricht also für ein Engagement auf der Long-Seite.

Mittwoch, 05. Juni: Lululemon

Der auf Yoga und Fitnesssport spezialisierte Sportbekleidungseinzelhändler Lululemon überzeugte Anleger in den vergangenen Jahren vor allem durch ein hohes Umsatzwachstum und überdurchschnittlich starke Margen.

In den vergangenen Monaten hat die Story des Erfolgsunternehmens aber Risse bekommen, denn die anhaltend hohe US-Inflation zwingt zunehmend auch gut verdienende Verbraucherinnen und Verbraucher zum Sparen. Die aber sind die Kernzielgruppe von Lululemon. Die Folge war ein zuletzt schwacher Ausblick, weswegen die Aktie einbrach und sich seither nicht mehr erholen konnte.

Inzwischen gilt die Aktie aber als heißer Turnaround-Kandidat: Viele Analysten sind der Überzeugung, dass der Abverkauf der vergangenen Wochen übertrieben ist und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf.

Damit sich die Hoffnungen der Aktie auf ein Comeback erfüllen können, muss Lululemon am Mittwoch ein Ergebnis möglichst über den Erwartungen von 2,2 Milliarden US-Dollar sowie einem Gewinn von 2,40 US-Dollar pro Aktie erzielen. Auch die Prognose sollte günstig ausfallen und nach Möglichkeit nicht nach unten revidiert werden müssen.

Am Optionsmarkt sind Händler vorsichtig zuversichtlich, dass das gelingen kann: Die Call-Quote beträgt derzeit 54 Prozent, nachdem vor wenigen Tagen noch Put-Kontrakte die Optionskette der am Freitag verfallenden Optionen dominierten. In den vergangenen sechs Quartalen legte Lululemon nach den Zahlen fünfmal in Folge zu. Dafür aber ging es vor rund drei Monaten gleich um 15,8 Prozent bergab. Aktuell ist eine Kursreaktion von 10 Prozent eingepreist.

Donnerstag, 06. Juni: Nio

Nio steht derzeit stellvertretend für diejenigen Hersteller von Elektrofahrzeugen, die mit anhaltenden Profitabilitätsproblemen kämpfen zu haben. Denn wenngleich die Fahrzeuge des aufstrebenden chinesischen Herstellers von Kritikern regelmäßig für ihre Qualität und Innovation gelobt werden, gelingt es Nio nicht, seine Automobile profitabel zu verkaufen.

Das hat in den vergangenen Quartalen zu hohen Nettoverlusten und einem anhaltenden Preisverfall der Aktie gesorgt. Allein seit dem Jahreswechsel stehen Kursverluste in Höhe von über 40 Prozent zu Buche. Zeitweise hatte Nio sogar mehr als die Hälfte an Wert verloren.

Laut eines vor dem Wochenende veröffentlichten Berichtes des Wall Street Journal hat Nio seine Auslieferungen im Mai deutlich steigern können. Diese Ausgangslage muss das Unternehmen für ein Ergebnis über den Erwartungen nutzen – vor allem beim Ertrag pro Aktie, den Analysten auf ein Minus von -0,39 US-Dollar schätzen, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten würde.

Beim Umsatz ist nach 1,5 Milliarden US-Dollar vor 12 Monaten allerdings mit einem Rückgang auf 1,44 Milliarden US-Dollar zu rechnen. Hier dürfte sich der anhaltende Verdrängungsbewettbewerb auf dem chinesischen Heimatmarkt niederschlagen.

Ungeachtet der derzeitigen Herausforderungen für das Unternehmen und die Aktie sind Optionshändler überwältigend bullish: 73 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionen sind Call-Kontrakte, viele davon mit Strikes weit aus dem Geld – hier spekulieren Anleger also auf eine große Bewegung zur Oberseite, sodass derzeit eine Kursreaktion mit einem Umfang von bis zu 13,2 Prozent eingepreist ist.

Weitere nennenswerte US-Quartalsberichte:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Samstag, 01. Juni, 10:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

