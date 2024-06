Schwurbel Company!"

Der Tesla-Thread erlangte in dieser Woche mit weit über 300 Beiträgen erneut den Spitzenplatz für die lebendigste Diskussion im wallstreetONLINE Forum. Der Grund liegt unter anderem an der kürzlich erfolgten Finanzierungsrunde von Elon Musks KI-Unternehmen „xAI“ , bei der sechs Milliarden USD einsammelt werden konnten.



Spike1978: "Die zwei Nachfrageprobleme von Tesla....sinkende Nachfrage nach Seifenkisten und grenzenlose Nachfrage von Enron Murks nach Geld!!!!"

Kursrutschi: "Die Zunkunft sieht düster aus. Sinkende Margen, Baustop, Massenentlassunge, Haldenproduktion und und und. Laut Experten hat Tesla kaum eine Überlebenschance. Die machen so gut wie alles falsch. Wann platzt die Blase? 💥"

Xwin: https://www.youtube.com/watch?v=IX7xrtTixKU "Köstlich! Die Guidelines von Tesla (oder sollte man sagen 'Weissagungen vom Hohepriester CEO?') gegenüber der Realität. Mal so eben um 3 Zehnerpotenzen verschätzt (Semi 50.000 in 2024 vs. 36 in der Realität).

Und ab Minute 13:00 diverse andere dieser Kracher. Schön das man zusammengefasst zu sehen, wie die Zukunft bei Tesla mehr oder weniger gundsätzlich niemals so eintrifft wie von Fans und CEO gewünscht bzw. beschworen. Langsam ist es wirklich eine einzige Clown Show!"

Dirmas: "Kann Tesla also weiterbestehen? Klare Antwort: Nein, auf Dauer nicht! Tesla hat in der heutigen Struktur im künftigen Weltautomobilmarkt nur geringe Überlebenschancen"

dazu YouDontMessWithTheZohan: "Sowohl auf der Automesse in Peking als auch in Bangkok war Tesla nicht vertreten. Das sagt eigentlich alles."

Clonecrash: "Träume will Herr Musk verkaufen, genau damit will er Geld verdienen, das akzeptiert der Markt mit Kurssteigerung. Die Wahrheit ist unwichtig, nur die Lüge soll lange leben. Es geht nicht darum um ein gutes sicheres Produkt auf den Markt zu bringen, dann würde das 25000 USD EV kommen."

Miezekatze: "Der Tesla-Gründer Elon Musks kämpft weiter an vielen Fronten: Sein KI-Start-up xAI sicherte sich nun eine Finanzierung in Milliardenhöhe. Musk will damit Konkurrenten wie OpenAI, Microsoft und Google den Rang ablaufen: https://www.focus.de/finanzen/boerse/finanzierungsrunde-tesl… Läuft...🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️"

dazu Spike1978: "Ohhh….wieder 6 Milliarden zum Verbrennen…da läuft ein Sch..ß….sowie bei BEV,Solar,Marsreisen,Hyperloop und den ganzen anderen Blödsinnigkeiten…wo ist eigentlich der schlaganfallgeplagete Robotor hin? Hört man auch nichts mehr von. Wer ist eigentlich immer so doof und gibt diesem Schaumschläger Geld?"

und Xwin: "Sieht so aus, als wenn Musk seine KI Träume ohnehin ausserhalb von Tesla aufbaut. Egal wie die Anleger über seine Kompensation abstimmen. Kleine Erinnerung an kleine Tesla-Träumer:

Aus dem Hyperloop wurde der Vegas Loop (ein kleiner Tunnel, durch den Autos fahren)

Aus dem Robo-Taxi wurde bislang ein Level 2 Fahrassistenzsystem

Aus dem Roadster II wurde ... gar nichts

Aus 50.000 Semi Trucks in 2024 wurden 36 (bzw. 86 bis Jahresende .... evtl.)

etc etc ...

Schwurbel Company!"

EinLebenOhneMops: "Elon Musk hat sich gestern höflich für Jensen Huangs Lobrede bedankt, indem er über Supercomputer für xAI philosophierte, die aus Gruppen von Nvidia Grafikprozessoren bestehen. Das half, den Nvidia Kurs erstmals über 1100 $ zu heben."

MrEstate: "Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er weiter Phantasie verkaufen will. Bei Tesla wird man bald sehen, dass es ein Autohersteller ist, der bei EVs abgehängt worden sind. Pole Position verspielt. Egal wann, es ist für Tesla zu spät ein neues Modell rauszubringen. Hätten Sie statt des Cybertrucks bereits vor Jahren in ein günstiges Modell investiert, wären sie jetzt konkurrenzfähig oder noch vorn. Jetzt können sie nur noch versuchen mitzuhalten. Die Konurrenz wird in 2025 noch weiter sein und wann will Tesla darauf eine Antwort finden.

Das Kuriose ist ja, andere Hersteller bringen ständig neue, günstigere und bessere Modell auf den Markt und niemand interessiert ist. Aber wenn Tesla auch nur ein neues Modell teasiert legt die Marktkapitalisierung gleich mehr zu, als viele andere Hersteller insgesamt wird sind.

Als Tesla verkündete von Baidu Technik und Daten zu beziehen legte Tesla mehr an Bewertung zu als Baidu insgesamt Wert ist. Obwohl Baidu ja derjenige ist, der die Technik lizensiert und Geld vom Tesla bekommt. Völlig absurd. Rational ist das nicht."

Kryptoterminator: "Warum steht denn der Tulpenkurs des exponentiellen Schrumpfkonzerns Tesla immer noch auf 10fach überteuertem Niveau?

Vermutlich stecken die USA schon in der großen Depression und keiner merkt es?

Mehrere 100% der kommenden galoppierenden Inflation scheinen mir bei den meisten US-Werten heute schon eingepreist. Bei Tesla bin ich jetzt eigentlich nur noch auf die Robotaxi 2.0-Gigashow am 08.08. gespannt. Und das >50Mrd. US$-Peanuts-Taschengeld sollte der Imperator of Mars doch ganz einfach im Stimmeneintausch gegen Kaulquappenprämie einfordern. So könnte man gleich 2 Fliegen mit einer Klatsche erschlagen und dem milliardenschweren Haldenwachstum entgegenwirken?"

LIE: "Laut einem Bericht des Wall Street Journals haben Donald Trump und Elon Musk eine mögliche beratungsfunktion von Musk besprochen, wenn Trump die Wahl im November gewinnt.

Da werden die feuchten Träume der Fangirls wohl wahr. Und irgendwann kommt dann doch heraus, dass Musk den Wahlkampf von Trump mitfinanziert hat. Aber die fangirls glauben ja immer noch, dass musk ein ganz guter ist, der niemandem was böses tun will und nur die Rettung des Planeten auf dem Schirm hat.

Übrigens ich verurteile nicht Musk - hätte ich als Geschäftsmann, der nur an den schnöden Mammon denkt, genauso gemacht. Nur sollen die fanboys/fangirls/fanninnnen nicht so tun als würde es eine Mission geben, um den Planeten zu retten."

MrEstate: "Sieht so aus, also ob diejenigen, die ein EV nutzen können (weil z.B. eigenes Grundstück mit Solar) schon ein EV haben. Der Rest, vor allem Mieter in Innenstädten oder Pendler, hat einfach praktische Probleme mit einem EV und fragt keins nach. Erst wenn sie billiger, mit großer Reichweite und Wertstabiler sind, könnte die Nachfrage anziehen. Wertstabil werden sie aber erst mit ausgereifter Technik...schauen wir mal welcher Autohersteller bis dahin überlebt."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community