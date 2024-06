Die letzten Wochen haben die Euphorie – zumindest in Ansätzen – zurückgebracht. Vor allem von der sich abzeichnenden Neueinstufung von Cannabis durch die DEA in den USA verspricht man sich viel; womöglich aber auch zu viel.

Die aktuelle Situation erinnert ein wenig an das Jahr 2018. Die Aktienkurse der Cannabis-Unternehmen eskalierten damals im Vorfeld der weitreichenden Legalisierung von Cannabis in Kanada. Was dann kam, ist hinlänglich bekannt. Die Realität hielt den immensen Erwartungen nicht stand. Kurse brachen ein. Im Sektor entbrannte ein erbarmungsloser Überlebenskampf. Die Auswirkungen sind noch immer zu spüren. Nur den wenigstens Unternehmen gelang es, tragfähige Geschäftsmodelle aufzusetzen. Und so stellt sich die Frage: Welches Unternehmen ist in der Lage, die 2. Chance zu nutzen, sollte es einmal mehr zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen kommen?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei der aktuellen Cannabisrallye auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Canopy Growth mit ambivalenten Zahlen

Canopy Growth war im Jahr 2018 unumstrittener Platzhirsch und Fixpunkt im Cannabis-Sektor. Die einstige Strahlkraft hat in den letzten Jahren allerdings massiv nachgelassen. Maßgeblichen Anteil daran hatten nicht zuletzt die schwachen Finanzberichte, mit denen das Unternehmen Anleger und Analysten in den letzten Jahren konfrontierte bzw. verschreckte. Und so lag im Vorfeld des Berichts für 2024 eine gewisse Anspannung in der Luft.

Canopy Growth legte kürzlich die Ergebnisse für das Fiskaljahr 2024 (per 31.03.2024) vor. Diese boten Licht und Schatten. Canopy Growth verzeichnete im abgelaufenen Fiskaljahr 2024 einen Rückgang des Nettoumsatzes auf 297,146 Mio. CAD, nach 333,253 Mio. CAD im Fiskaljahr 2023. Die Kanadier wiesen für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von - 675,795 Mio. CAD aus, nach einem horrenden Nettoverlust in Höhe von -3,309 Mrd. (!) CAD in 2023. Auch das bereinigte EBITDA fiel mit - 58,922 Mio. CAD abermals negativ aus. Allerdings war auch in diesem Punkt eine Verbesserung im Vergleich zum Fiskaljahr 2023 (-208,627 Mio. CAD) auszumachen. Der free cash flow war mit -231,870 Mio. CAD ebenfalls deutlich negativ, nach -403,537 Mio. CAD im Fiskaljahr 2023. Per Ende März 2024 wies Canopy Growth Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 170,300 Mio. CAD aus, nach 677,007 Mio. CAD per 31.03.2023.

Fazit

Canopy Growth legte ein ambivalentes Zahlenwerk vor. Für Optimisten, Realisten und Pessimisten ist jeweils etwas dabei. So kann man beispielsweise die deutliche Reduzierung des Nettoverlustes positiv hervorheben. Man kann aber auch darauf hinweisen, dass das Unternehmen noch immer immens viel Kapital verbrennt. Kurzum. Aktuell gibt es besser aufgestellte bzw. solider aufgestellte Cannabis-Unternehmen. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen legte die Aktie zwar deutlich zu, doch im weiteren Verlauf kamen immer mehr Zweifel auf, sodass sie wieder zurückkam.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich Canopy Growth in einer schwierigen Lage. Der Aufwärtstrend, der die Erholung der letzten Wochen begleitete, wurde zuletzt durchbrochen. Aktuell sieht es nach einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 7,5 US-Dollar bzw. 6,7 US-Dollar aus.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte