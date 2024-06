Neuer Krypto-Hype Re-Staking ist bereits ein Milliardenmarkt: Chancen und Risiken für Anleger! In den Kryptomärkten herrscht Aufbruchsstimmung, denn eine neuartige Form der Kapitalanlage lockt Investoren in Scharen. Über 18 Milliarden US-Dollar sind bereits in Re-Staking-Plattformen geflossen.