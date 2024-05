Diese Prognose wird durch die kürzliche Genehmigung von Spot-Ether-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC unterstützt, welche Ether offiziell als Commodity und nicht als Security klassifizierte. Diese Entscheidung ebnet den Weg für eine neue Ära der Blockchain-Assets, beginnend mit Ether, das als erstes Proof-of-Stake-basiertes Token in Form eines Spot-ETF zugelassen wurde. Laut Bernstein könnten andere Blockchain-Tokens wie Solana (SOL) von diesem Präzedenzfall profitieren.

Währenddessen wirken sich die Zinserhöhungen der Federal Reserve als Reaktion auf die Inflation, die durch enorme Ausgaben und Geldschöpfung in der Covid-Ära angetrieben wurde, erheblich auf die US-Wirtschaft aus. Die Zinsausgaben für die US-Staatsverschuldung werden voraussichtlich in diesem Jahr 870 Milliarden US-Dollar erreichen, so die Analyse des Congressional Budget Office. Diese Entwicklung führt zu einer weiteren Abwertung der US-Währung, was laut Jack Mallers, CEO der Bitcoin-Zahlungs-App Strike, zu einem Anstieg der Vermögenspreise führen wird.

Mallers vertritt die Ansicht, dass der Bitcoin, den er als "das beste Geld in der Menschheitsgeschichte" bezeichnet, durch diese monetären Maßnahmen korrekt bewertet wird. Er prognostiziert, dass der Bitcoin-Preis im aktuellen Zyklus auf 250.000 bis 1 Million US-Dollar steigen könnte, eine Einschätzung, die innerhalb der nächsten 10 bis 18 Monate Realität werden soll.

Diese Aussichten könnten zu einer erhöhten Akzeptanz von Krypto-Assets als Hedge gegen Währungsabwertung und als Teil diversifizierter Investmentportfolios führen. Die Verknüpfung der steigenden Akzeptanz von Krypto-ETFs mit den makroökonomischen Herausforderungen verdeutlicht das wachsende Vertrauen in Kryptowährungen als eine neue Asset-Klasse in einem unsicheren ökonomischen Umfeld.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion